إليك العمر الذي يكون فيه طفلك أكثر عرضة لسلبيات وسائل التواصل الاجتماعي

إنّ التأثير السلبي لوسائل التواصل الاجتماعي على الصحة العقلية للشباب معروف منذ فترة طويلة، لكنّ دراسة جديدة تشير إلى أنّ العمر الذي يكونون فيه أكثر عرضة للآثار السلبية يختلف بين الفتيات والفتيان.

سأل الباحثون المراهقين عن استخدامهم لمواقع التواصل الاجتماعي مثل إنستغرام وتويتر ومستوى رضاهم عن الحياة، ثم بحثوا عن صلة بين العاملين.

ووجد الباحثون أنّ الفتيات يعانين من علاقة سلبية بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والرضا عن الحياة عندما تتراوح أعمارهنّ بين 11 و13 عاماً والفتيان عندما تتراوح أعمارهم بين 14 و15 عاماً.

قد ترتبط الحساسية لاستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالاختلافات المتعلقة بالنمو، مثل التغيرات في بنية الدماغ، أو البلوغ، والتي تحدث في وقت لاحق عند الأولاد أكثر من الفتيات، على الرغم من أنّ الآليات تتطلب مزيداً من البحث الدقيق.

للأسف، وجد الفريق أيضاً أنّ انخفاض الرضا عن الحياة يمكن أن يؤدي إلى زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، مما يساهم في حلقة مفرغة.

ووجد الباحثون أنّ استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لا يؤثر سلباً على الرفاهية فحسب، بل يمكن أن يؤدي انخفاض الرضا عن الحياة إلى زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع ذلك، لم يتمكن الفريق من التنبؤ بالأفراد الأكثر عرضة للخطر، خارج الاختلافات القائمة على الجنس.

قادت الدراسة الدكتورة إيمي أوربن، وهي قائدة مجموعة في وحدة الإدراك وعلوم الدماغ بجامعة كامبريدج، والتي وصفت العلاقة بين استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والرفاهية العقلية بأنها معقدة للغاية.

وقالت: “إنّ التغييرات داخل أجسامنا، مثل نمو الدماغ والبلوغ، في ظروفنا الاجتماعية تبدو وكأنها تجعلنا عرضة للخطر في أوقات معينة من حياتنا.”

وتابعت:” من خلال النتائج التي توصلنا إليها، وبدلاً من مناقشة ما إذا كان الارتباط موجود أم لا، يمكننا الآن التركيز على فترات المراهقة حيث نعلم الآن أننا قد نكون أكثر عرضة للخطر ونستخدم هذا كنقطة انطلاق لاستكشاف بعض الأسئلة المثيرة للاهتمام حقاً.”

لا يستطيع الفريق إثبات ‘السببية’، مما يعني أنه لا يمكن أن يستنتج على وجه التحديد أنّ الزيادات في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي تسبب انخفاضاً في الرضا عن الحياة، على الرغم من أنّ الأمر يبدو مرجحاً.

وفقاً للفريق، لا يزال هناك قدر كبير من عدم اليقين بشأن كيفية ارتباط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بالرفاهية، حتى بعد سنوات من البحث.

لتحديد الأشخاص الذين يمكن أن يتأثروا بوسائل التواصل الاجتماعية يدعي الباحثون الآن شركات وسائط الإعلام الاجتماعية مثل ميتا (التي تملك Facebook وInstagram) لتبادل البيانات مع العلماء.

وقال البروفيسور أندرو برزيبيلسكي، مدير الأبحاث في معهد أكسفورد للإنترنت، من جامعة أكسفورد: “لتحديد الأفراد الذين قد يتأثرون بوسائل التواصل الاجتماعي، هناك حاجة إلى مزيد من الأبحاث التي تجمع بين البيانات السلوكية الموضوعية والقياسات البيولوجية والمعرفية للتنمية”.

وتابع قائلاً: ” لذلك ندعو شركات وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات عبر الإنترنت إلى بذل المزيد من الجهد لمشاركة بياناتها مع علماء مستقلين، وإذا لم تكن راغبة في ذلك، فعلى الحكومات أن تُظهر أنها جادة في معالجة الأضرار عبر الإنترنت من خلال تقديم تشريعات لإجبار هذه الشركات على أن تكون أكثر انفتاحاً.”

قام فريق البحث، الذي ضم علماء نفس وعلماء أعصاب ومصممي نماذج، بتحليل مجموعتين من البيانات في المملكة المتحدة تضم حوالي 84000 فرداً تتراوح أعمارهم بين 10 و80 عاماً.

وشملت هذه البيانات الطولية، وهي البيانات التي تتعقب الأفراد على مدى فترة من الزمن، 17,400 شاباً تتراوح أعمارهم بين سنوات 10 و21 سنة.

تمّ جمع البيانات لكل مشارك، مرة واحدة في السنة حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي والرضا عن الحياة المبلغ عنه ذاتياً بين عامي 2011 و2018.

لقياس استخدام وسائل الاعلام الاجتماعية، طُلب من المراهقين تحديد عدد الساعات التي يقضونها على الشبكات الاجتماعية أو مواقع الرسائل أو التطبيق على شبكة الإنترنت مثل الفيسبوك، تويتر، وواتس اب طيلة أيام الأسبوع العادية خلال فترة الفصل الدراسي.

بحث الفريق عن علاقة بين الاستخدام لوسائل التواصل الاجتماعي والرضا عن الحياة، مع الاعتقاد بأنّ الارتفاع في الأول يمكن أن يتسبب في انخفاض في الأخير.

وجد الباحثون فترات رئيسية من مرحلة المراهقة حيث ارتبط استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بانخفاض الرضا عن الحياة بعد 12 شهراً.

في الاتجاه المعاكس، وجد الباحثون أيضاً أنّ المراهقين الذين لديهم أقل من متوسط الرضا عن الحياة يستخدمون المزيد من وسائل التواصل الاجتماعي بعد 12 شهراً.يقرّ الفريق بأنّ النقاط الزمنية لجمع البيانات كانت متباعدة لمدة عام واحد، لذا فهذه هي المعلومات الوحيدة التي لديهم.

قالت مؤلفة الدراسة البروفيسور سارة جين بلاكيمور من جامعة كامبريدج لمايلونلاين:” من الممكن جداً رؤية هذا الرابط قبل عام واحد”.وتابعت قائلة: “لكننا لا نعرف لأنّنا لم نسأل المشاركين عن رفاهيتهم خلال العام.”

أظهرت النتائج أيضاً أنّ زيادة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي مرة أخرى ارتبط بانخفاض الرضا عن الحياة في سن 19 عاماً، لكلّ من الذكور والإناث.