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إليك حكم إفطار مرضى كورونا في رمضان

8 - أبريل - 2021
كورونا يعكر أجواء شهر رمضان

كورونا يعكر أجواء شهر رمضان

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يتساءل كثيرون عن حكم الصيام بالنسبة للمصابين بفيروس كورونا، وكذلك بالنسبة للطواقم الطبية المشرفة على علاج المرضى بالفيروس التاجي ، مع اقتراب حلول شهر رمضان واستمرار تفشي وباء كورونا.

وردا على هذه الأسئلة، ذكر الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية أن هناك رخصة لمن يباشر حالات المصابين بالعدوى من الأطباء والطبيبات والممرضين والممرضات، بناء على مدى احتياجهم للإفطار في التَّقوِّي لأنفسهم.

وأوضحت دار الإفتاء أنه إذا اقتضت المباشرة المستمرة للمرضى الإفطار وقاية لأنفسهم من الأخطار، فلهم رخصة الفطر، حسبما أوردت صحيفة “الوطن” المصرية.

وبيّنت أن الاحتياج إلى الإفطار حال كان لكفاءة العمل والاستمرار على الكشف والعلاج والرعاية المتواصلة للمرضى، تعين على الطبيب – في حال وجود من يحل مكانه – الإفطار رعاية لحق المرضى، واستنقاذا لهم من الهلاك، ووقاية لغيرهم من العدوى، ارتكابا لأخف الضررين.

كذلك أشار موقع دار الإفتاء، إلى أن مصابي فيروس كورونا المستجد هم أولى الناس برخصة الإفطار للمرض.

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