إليك طريقة تحضير وصفة "داينمايت شريمب"

هل تبحثين عن وجبة سريعة ولذيذة وصحية وسهلة التحضير؟ “داينمايت شريمب” بالمقلاة الهوائية، هي وصفتك المناسبة، إذ إنها تقدم لكِ روبيان طري من الداخل ومقرمش من الخارج ودون أي زيت إضافي، كما أن طعمها لا يقاوم، مما يجعلها مثالية لوجبة خفيفة وصحية أو كطبق رئيسي مع الأرز أو المعكرونة. تستغرق هذه الوصفة دقائق قليلة فقط من وقت التحضير، مما يجعلها مثالية لأي ليلة مزدحمة.

هل أنت مستعد لتجربة هذه الوصفة اللذيذة؟ اتبعي الخطوات البسيطة أدناه.

وصفة «داينمايت شريمب» بالمقلاة الهوائيـة

مدة التحضير: 20 دقيقة.

الكمية تكفي شخصين.

المكونات والمقادير:

القريدس:

– 350 غراماً من القريدس الكبير الحجم.

– ملعقتان كبيرتان من دقيق الذرة.

– كوب من الطحين المتعدد الاستخدامات.

– ملعقتان صغيرتان ونصف الملعقة من مسحوق الثوم.

– ملعقة صغيرة من الفلفل الأبيض.

– ملعقتان كبيرتان من صلصة السمك.

الصلصة الصحية:

– كوب من المايونيز القليل الدسم.

– نصف كوب من صلصة الفلفل الحلو.

– ملعقتان كبيرتان من العسل.- صلصة السيراشا.

للزينة:

– ثوم مفروم، أو بصل أخضر مقطع، وخضروات ورقية خضراء (جرجير، وسبانخ).

طريقة التحضير:

لتحضير الصلصة:

– تضاف صلصة السيراشا والمايونيز والعسل وصلصة الفلفل الحلو إلى وعاء متوسط الحجم، وتمزج المكونات بالمضرب حتى تصبح متجانسة.

لتحضير تتبيلة القريدس:

– في وعاء منفصل، يوضع القريدس النيئ، ويسكب البيض المخفوق، وصلصة السمك.

– في وعاء عميق، يوضع الطحين ودقيق الذرة والملح والفلفل الأبيض ومسحوق الثوم، وتخلط المكونات.

– تغمس كل حبة قريدس في خليط الدقيق، وترفع وتوضع جانباً في صحن ينثر عليه قليل من الطحين.

– يُطهى القريدس في مقلاة هوائية.

– يوضع القريدس المغمس بمزيج الطحين والبيض في سلة المقلاة الهوائية، مع ترك مسافة بين حبات القريدس، ويقلى القريدس لمدة 5 دقائق في 190 درجة مئوية.

– يقدم القريدس على فراش من أوراق الخضروات، وتسكب فوقه الصلصة، ويزين بالثوم والبصل الأخضر المفروم.