إنتر ميلان يسحق غريمه ميلان ويفوز بكأس السوبر الإيطالية

تغلب إنتر ميلان 3-صفر على غريمه ميلان ليفوز بكأس السوبر الإيطالية لكرة القدم (الأربعاء 18-1-2023) في المباراة التي أقيمت على استاد الملك فهد الدولي بالرياض.

وافتتح فيدريكو ديماركو التهديف في الدقيقة العاشرة عندما انطلق إلى داخل منطقة الجزاء دون رقابة ليضع الكرة في الشباك مستغلا عرضية نيكولو باريلا.

وكاد ميلان أن يدرك التعادل في الدقيقة 16 لكن أندريه أونانا حارس مرمى إنتر تصدى لتسديدة رافائيل لياو.

وضاعف إنتر تقدمه في الدقيقة 21 عندما تسلم إيدن جيكو الكرة في الجانب الأيسر وتفوق على ساندرو تونالي قبل أن يطلق تسديدة من داخل منطقة الجزاء هزت الشباك.

واستفاق ميلان بعد استقبال الهدف الثاني وبدأ يستحوذ على الكرة، ما أرغم إنتر على التراجع للدفاع لكنه لم يتمكن من تقليص الفارق قبل نهاية الشوط الأول.

وتمكن لياو من اختراق منطقة الجزاء بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني، لكن تسديدته علت العارضة.

وزاد لاوتارو مارتينيز من غلة أهداف إنتر في الدقيقة 77 من تسديدة رائعة بقدمه اليسرى.

واقترب ميلان من هز الشباك في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع عندما لعب أنتي ريبيتش كرة عرضية لكنها اصطدمت بالعارضة.

وبهذا يفوز إنتر على ميلان للمرة الأولى في نهائي الكأس أو كأس السوبر بعد خسارته كأس إيطاليا 1977 وكأس السوبر في 2011.