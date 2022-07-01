إنتر ميلان يتعاقد مع الحارس أونانا في صفقة انتقال مجاني

أعلن إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة تعاقده مع الحارس الكاميروني أندريه أونانا في صفقة انتقال مجاني.

وانضم الحارس البالغ عمره 26 عاما، والذي رفض تمديد عقده مع أياكس أمستردام، إلى إنتر لمدة خمس سنوات طبقا لتقارير وسائل إعلام.

وقال أونانا “أنا سعيد جدا بالانضمام لهذا النادي العريق الذي حقق الكثير من الإنجازات. ينتابني شعور رائع بالوجود هنا وأرغب في تحقيق الكثير من الأشياء مستقبلا”.

وسيتنافس أونانا مع الحارس السلوفيني المخضرم سمير هاندانوفيتش البالغ عمره 37 عاما والذي يعد الحارس الأساسي في إنتر منذ 2012.

وسيغادر أونانا، الذي أوقفه الاتحاد الأوروبي (اليويفا) العام الماضي بسبب مخالفة لوائح المنشطات، أياكس بعد فوزه بثلاثة ألقاب للدوري الهولندي.

وأعاد إنتر، الذي خسر لقب الدوري الإيطالي باحتلال المركز الثاني خلف ميلان الموسم الماضي، مهاجم بلجيكا روميلو لوكاكو على سبيل الإعارة لموسم واحد من تشيلسي وتعاقد مع لاعب وسط منتخب ألبانيا كريستيان أصلاني من إمبولي.