إنتر ميلان ينتزع ثلاثية نظيفة من سامبدوريا

حقق إنتر ميلان فوزا سهلا 3-صفر على سامبدوريا المتعثر (السبت 29-10-2022) ليحقق انتصاره الرابع على التوالي دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم بعدما هيمن على المباراة التي أقيمت على ملعب سان سيرو.

ورفعت أهداف ستيفان دي فري ونيكولو باريلا وخواكين كوريا رصيد فريق المدرب سيموني إنزاجي إلى 24 نقطة في المركز الخامس متساويا مع أتلانتا ولاتسيو اللذين يواجهان إمبولي وسالرنيتانا غدا الأحد.

وقال إنزاجي لمنصة (دازون) “نحن بحالة جيدة ونشعر بالثقة، حققنا نتائج مقنعة لكن يجب أن نستمر”.

وأضاف “لا أحد يتراجع في هذه المسابقة لكن شهر أكتوبر كان مثاليا بالنسبة لنا واستمتعت كثيرا بمشاهدة أداء الفريق.

“بين الآن وفترة التوقف أمامنا مباريات صعبة، لكن في الوقت الحالي يجب أن ننظر إلى الترتيب نسبيا ويجب أن نعتني بالأداء”.

ووضع المدافع دي فري فريقه في المقدمة في الدقيقة 21، عندما ارتقى عاليا ليحول ضربة ركنية لعبها هاكان تشالهان أوغلو إلى داخل الشباك.

وبعد ذلك بعشر دقائق كاد إنتر أن يزيد من غلته لكن المدافع فيدريكو ديماركو سدد الكرة بجوار المرمى من مدى قريب.

وضاعف باريلا النتيجة في الدقيقة 34 عندما استغل تمريرة طولية من أليساندرو باستوني ليطلق تسديدة قوية من عند حافة منطقة الجزاء.

وهز لاعب وسط إيطاليا البالغ عمره 25 عاما الشباك للمباراة الثالثة على التوالي في الدوري حيث رفع رصيده إلى خمسة أهداف هذا الموسم.

وواصل إنتر سعيه لزيادة الفارق، وأهدر ميلان شكرينيار فرصة جعل النتيجة 3-صفر عند مرور ساعة من اللعب إذ وضع الكرة بضربة رأس بجوار المرمى.

وبعد ذلك بدقيقة واحدة سدد لاوتارو مارتينيز كرة منخفضة باتجاه المرمى لكن الحارس أوديرو أبعدها ببراعة.

وأحرز المهاجم خواكين كوريا الهدف الثالث في الدقيقة 73 بعد مجهود فردي أنهاه بتسديدة متقنة.

وأهدر سامبدوريا فرصة تقليص الفارق قبل دقيقتين من النهاية عندما سدد إجناسيو بوسيتو كرة من عند حدود منطقة الجزاء تصدى لها الحارس أندريه اونانا.

وقال ديان ستانكوفيتش مدرب سامبدوريا “إنتر فريق قوي ويقاتل على أهداف مختلفة عنا وتأهل للدور المقبل بدوري أبطال أوروبا”.

وأضاف لاعب إنتر السابق “لكن فريقي ظل نشيطا حتى النهاية وهذا ما استخلصه من المباراة، لا أحب الخسارة لكننا سنخرج تدريجيا من هذه الفترة، أهنئ اللاعبين وأشكر الجماهير على دعمها لنا خلال 90 دقيقة”.

ويحل إنتر ضيفا على يوفنتوس في السادس من نوفمبر تشرين الثاني بعد خروجه لمواجهة بايرن ميونيخ في ختام دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وظل سامبدوريا في المركز 18 بست نقاط من 12 مباراة، ويستضيف فيورنتينا الأحد المقبل.