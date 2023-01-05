إنتر يوقف قطار انتصارات نابولي ويشعل صراع الدوري الإيطالي

انتهت سلسلة انتصارات نابولي التي استمرت 11 مباراة متتالية في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الأربعاء، عندما سجل إيدن جيكو هدفا في الشوط الثاني لصالح إنتر ميلان الذي فاز 1-صفر.

وبينما استحوذ نابولي على الكرة في الشوط الأول الذي انتهى بدون أهداف، أنهى جيكو مهاجم إنتر حالة الصمت بالتسجيل في الدقيقة 56 بعد أن لعب الكرة برأسه اثر تمريرة عرضية من فيديريكو ديماركو.

ويتصدر نابولي جدول الترتيب برصيد 41 نقطة من 16 مباراة ويتقدم بفارق خمس نقاط على ميلان صاحب المركز الثاني. ويملك إنتر صاحب المركز الرابع 33 نقطة ويتراجع بفارق ثماني نقاط خلف نابولي.

ويحتل يوفنتوس المركز الثالث برصيد 34 نقطة بعد فوزه في وقت سابق اليوم على مضيفه كريمونيزي 1-صفر.

واقترب إنتر من التسجيل بعد أربع دقائق عندما أرسل روميلو لوكاكو تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء، لكن زاوية التسديد كانت ضيقة جدا بالنسبة لديماركو الذي سدد الكرة بعيدا.

وسدد لوكاكو الكرة فوق العارضة في الدقيقة 41 بعد لمسة بكعب القدم من نيكولو باريلا.

ومرر باريلا لزميله دي ماركو داخل منطقة الجزاء بعدها بدقيقة واحدة لكن أليكس ميريت حارس نابولي أنقذ الفرصة قبل رفع راية التسلل.

وبدأ الضيوف في خلق حالة من الزخم بعد هدف جيكو لكنهم عانوا لصناعة الفرص.

وسنحت أفضل فرصة لنابولي في الدقيقة 90 عندما سدد جياكومو راسبادوري على المرمى من داخل منطقة الجزاء، لكن الحارس أندريه أونانا تصدى لها برد فعل سريع.