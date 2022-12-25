إنتقامًا من الأمّ.. ذبح إبنه في الشارع وهرب!

في جريمة هزّت الشارع المصري ببشاعتها وصعوبة تصديقها، كونها تتنافى مع كل معاني الأبوة، أنهى رجل حياة نجله الشاب البالغ من العمر 17 عامًا، في قرية ميت حلفا في محافظة القليوبية المصرية، إثر خلافات عدة مع والدته.

في التفاصيل، بدأت القصة بتلقي الجهات الأمنية المصرية بلاغًا من أهالي المنطقة، يفيد بأنهم عثروا على جثة شاب في العقد الثاني من عمره مذبوحًا، وهرعت الأجهزة المختصة إلى مكان الحادث حيث تبين أنّ والده قتله وفرّ هاربًا.

انتقامًا من الأم

إلى ذلك، قال جيران الضحية لموقع “القاهرة 24″، إنّ المتهم منفصل عن الزوجة، وإنّه من قرية مجاورة للمكان الذي تمت فيه الجريمة، وإنّه كان دائمًا يأتي إليهم ويتعدّى عليهم بالضرب، ويقوم بتهديد الأم بقتل أولادها انتقامًا منها.

كما أشار الجيران إلى أنهم فوجئوا بصراخ الأم في الشارع، عقب عودتها من المستشفى بصحبة شقيق المجني عليه لكونه مريضًا، بعد اكتشافها مقتل ابنها، مرددة: “أبوه ذبحه وهرب”. فيما جرى على الفور إخطار الأجهزة الأمنية بالواقعة، حيث قاموا بفحص مسرح الجريمة وتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة.

كما أمرت جهات التحقيق بنقل جثة المتوفى إلى المستشفى لحين انتداب الطب الشرعي لتشريحها والتصريح بالدفن عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها، وتفريغ كاميرات المراقبة في المنطقة.