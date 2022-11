إنجاز "تاريخي" جديد لأنشيلوتي بدوري أبطال أوروبا

دخل كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعدما بات صاحب أكبر عدد من الانتصارات في بطولة الأندية الأشهر، برصيد 103 انتصارات، متجاوزا أسطورة التدريب، السير أليكس فيرغسون.

وأنشيلوتي هو المدرب الوحيد بتاريخ البطولة الذي توج باللقب 4 مرات، بينها مرتان مع ميلان الإيطالي في موسمي 2002-2003 و2006-2007 ، ثم مع ريال مدريد في 2013-14 و2021-22.

وكسر المدرب الإيطالي رقم السير فيرغسون، 102 مباراة، بعد فوز الفريق الملكي 5-1 على سلتيك الأسكتلندي في آخر مباريات مرحلة المجموعات للبطولة، الأربعاء.

ومع ذلك، لم يمر إنجاز أنشيلوتي الجديد من دون جدل، إذ اعتبرت شبكة “أوبتا” للإحصاءات الرياضية أن رصيد أنشيلوتي لا ينبغي أن يشمل الفوز الذي منحه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لميلان في المواجهة ضد غريمه إنتر ميلان، في ربع نهائي نسخة 2004-2005.

102 – Carlo Ancelotti has equalled Alex Ferguson as the manager with the most wins in the UEFA Champions League history: 102 wins for him, excluding the awarded victory in the 2004/05 Milan Derby. Top.#RealMadridCeltic #UCL pic.twitter.com/0u6qSMukgt

