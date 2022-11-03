إنجاز "تاريخي" جديد لأنشيلوتي بدوري أبطال أوروبا

دخل كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد الإسباني، تاريخ دوري أبطال أوروبا، بعدما بات صاحب أكبر عدد من الانتصارات في بطولة الأندية الأشهر، برصيد 103 انتصارات، متجاوزا أسطورة التدريب، السير أليكس فيرغسون.

وأنشيلوتي هو المدرب الوحيد بتاريخ البطولة الذي توج باللقب 4 مرات، بينها مرتان مع ميلان الإيطالي في موسمي 2002-2003 و2006-2007 ، ثم مع ريال مدريد في 2013-14 و2021-22.

وكسر المدرب الإيطالي رقم السير فيرغسون، 102 مباراة، بعد فوز الفريق الملكي 5-1 على سلتيك الأسكتلندي في آخر مباريات مرحلة المجموعات للبطولة، الأربعاء.

ومع ذلك، لم يمر إنجاز أنشيلوتي الجديد من دون جدل، إذ اعتبرت شبكة “أوبتا” للإحصاءات الرياضية أن رصيد أنشيلوتي لا ينبغي أن يشمل الفوز الذي منحه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لميلان في المواجهة ضد غريمه إنتر ميلان، في ربع نهائي نسخة 2004-2005.

102 – Carlo Ancelotti has equalled Alex Ferguson as the manager with the most wins in the UEFA Champions League history: 102 wins for him, excluding the awarded victory in the 2004/05 Milan Derby. Top.#RealMadridCeltic #UCL pic.twitter.com/0u6qSMukgt — OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) November 2, 2022

وانتهت تلك المباراة بعد أعمال شغب من جماهير إنتر، التي ألقت ألعابا نارية على أرضية ملعب “سان سيرو” احتجاجا على فريقها والنتيجة تشير إلى التعادل، لكن ميلان اعتبر فائزا لاحقا بقرار من اليويفا.

وهكذا، وعلى أرض الملعب، حقق أنشيلوتي 102 انتصارًا فقط، وبالتالي عادل رقم فيرغسون، لكن المدير الفني المخضرم، 63 عاما، على أي حال، لديه متسع من الوقت لتجاوز أي تشكيك، وإرضاء محللي أوبتا بتحقيق انتصار آخر، حيث تصدر ريال مدريد مجموعته وتأهل إلى دور الـ16.

وبحوزة أنشيلوتي إنجاز آخر، يصعب تحطيمه، باعتباره المدير الفني الوحيد في التاريخ الذي نجح في التتويج ببطولة الدوري الخمس الكبرى في أوروبا، مع ميلان (إيطاليا)، وتشلسي (إنكلترا)، وباريس سان جرمان (فرنسا)، وبايرن ميونيخ (ألمانيا)، وريال مدريد (إسبانيا).