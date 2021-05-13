إنجاز تاريخي جديد لكريستيانو رونالدو.. 100 هدف مع 3 أندية أوروبية

يواصل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، تسجيل الأرقام القياسية ، حيث أصبح أول لاعب في العالم يسجل مئة هدف وأكثر في ٣ أندية مختلفة في 3 دوريات أوروبية كبرى.

وكان “صاروخ ماديرا”، البالغ من العمر 36 عاما، قد سجل هدفه رقم مئة مع يوفنتوس الإيطالي في المباراة التي فاز بها فريق “البيانكونيري” على نادي ساسولو بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وأحرز كريستيانو رونالدو هدفه رقم 100 بقميص “السيدة العجوز” خلال 131 مباراة، ليصبح “صاروخ ماديرا” أسرع لاعب في تاريخ يوفنتوس يصل إلى 100 هدف أو أكثر في جميع المسابقات في أول ثلاثة مواسم له مع اليوفي”، بواقع و80 هدفا في الدوري الإيطالي، و4 أهداف فى كأس إيطاليا وهدفين فى كأس السوبر الإيطالي و14 هدفا فى دوري أبطال أوروبا.

وكان رونالدو قد سجل 118 أهداف مع فريق مانشستر يونايتد الإنكليزي و450 هدفا مع ريال مدريد الإسباني.

من جانب آخر، كشفت صحيفة “لا غازيتا ديللو سبورت” الإيطالية أن رونالدو أضحى معزولا في غرفة ملابس فريقه، بعد توتر العلاقة بينه وبين زملائه في الفريق في ظل الأجواء السلبية التي يعيشها “اليوفي حالياً وأصبح خلالها مهدد بعدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن لاعبي لاعبو يوفنتوس بأن رونالدو حصل على الكثير من الحرية في الفريق وأصبح مكروهاً من عدد من اللاعبين، خصوصاً أنه لم يتدرب في اليوم التالي لهزيمة يوفنتوس أمام ميلان وزار مصنع فيراري برفقة رئيس النادي أندريا أنيللي والمدير التنفيذي جون إلكان.

وقال الصحيفة إن رونالدو غاب عن بعض التدريبات هذا الموسم لأسباب الرعاية، مما دفع زملاءه إلى الشعور بأن يوفنتوس يكيل بمكيالين بطريقة غير عادلة.

ووفقا لعدة تقارير فأن الموسم الحالي قد يكون الأخير لرونالدو بقميص زعيم الأندية الإيطالية، وذلك في حال فشل يوفنتوس بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا.