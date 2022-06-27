إنجاز تاريخي جديد للتونسية أنس جابر

واصلت التونسية أنس جابر لاعبة التنس تألقها، وحققت إنجازا تاريخيا في التصنيف العالمي للعبة قبل ساعات من انطلاق بطولة ويمبلدون.

وصعدت النجمة التونسية أنس جابر إلى المركز الثاني في التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات في نسخته الصادرة اليوم الاثنين، وذلك قبل انطلاق منافسات ويمبلدون، ثالث بطولات “جراند سلام” الأربع الكبرى في الموسم.

وحققت أنس جابر بذلك أفضل مركز لها في التصنيف خلال مسيرتها، وقد صعدت إلى المركز الثاني على حساب الاستونية أنيت كونتافيت التي خصم من رصيدها النقاط الـ305 التي حصدتها من بطولة إيستبورن عام 2021 .

تراجعت أنيت كونتافيت إلى المركز الثالث، بينما حافظت النجمة البولندية إيجا شفياتيك على موقعها في الصدارة، ولم تشهد المراكز الـ10 الأولى بالتصنيف تغييرات أخرى.

وتحتل المراكز من الرابع إلى العاشر، على الترتيب، باولا بادوسا وماريا ساكاري وأرينا سابالينكا وكارولينا بليسكوفا ودانييلا كولينز وجيسيكا بيجولا وجاربين موجوروزا.

التصنيف العالمي لتنس الرجال

صعد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس إلى المركز الخامس في التصنيف العالمي للاعبي التنس المحترفين في نسخته الصادرة اليوم الإثنين، قبل ساعات من انطلاق منافسات بطولة ويمبلدون، ثالث بطولات “جراند سلام” الأربع الكبرى في الموسم.

وجاء صعود تسيتسيباس بعد تتويجه بلقب بطولة مايوركا، وقد انتزع المركز الخامس من النرويجي كاسبر رود الذي تراجع إلى المركز السادس، ولم تشهد المراكز الـ10 الأولى بالتصنيف أي تغيييرات أخرى.

وظل الروسي دانييل ميدفيديف في الصدارة ويليه ألكسندر زفيريف ونوفاك ديوكوفيتش ورافاييل نادال.

بينما يحتل المراكز من السابع إلى العاشر، كارلوس ألكاراز وأندري روبليف وفيليكس أوجه أليازيمي وهوبرت هوركاتش.