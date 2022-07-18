إنجاز تاريخي جديد لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

كثيرة هي الإنجازات التي حققها الفرعون المصري مع فريقه ليفربول، وقدم المصري محمد صلاح نجم ليفربول أداء مذهلا في مواجهة مانشستر سيتي الموسم الماضي قاده لدخول تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليج”.

واختارت صحيفة إنجليزية أداء محمد صلاح ضد مانشستر سيتي، خلال مباراة الفريقين في الدور الأول من الموسم الماضي للبريميرليج والتي انتهت بالتعادل 2-2، ضمن أفضل الأداءات في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسجل محمد صلاح هدفاً مذهلاً بمراوغة ثنائي دفاع مانشستر سيتي جواو كانسيلو وإيمرك لابورت في مباراة ليفربول ومانشستر سيتي يوم 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، ليقود فريقه للخروج بالتعادل بنتيجة 2-2.

وبمناسبة مرور 30 سنة على انطلاق الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي بدأ في موسم 1992-1993 قامت صحيفة “ذا أتلتيك” البريطانية بتنظيم استبيان جماهيري لاختيار أفضل 50 أداء بين لاعبي المسابقة، من بين 309949 اختيارا، حيث جاء أداء محمد صلاح في المركز الـ16 من بين الأداءات الملحمية المختارة.

وكان صلاح نجح خلال تلك المباراة في صناعة الهدف الأول لزميله السابق السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 59، قبل أن يسجل بمجهود فردي هدف تقدم فريقه 2-1 في الدقيقة 76، ليتعادل بعدها مانشستر سيتي بشق الأنفس.

وأكد التقرير أن ليفربول عانى خلال تلك المباراة في تشكيل حطورة هجومية، حيث لم يجد محمد صلاح من يشاركه صناعة الهجمات على الجانب الأيمن مما جعله يعتمد على مهاراته الفردية التي ظهرت جلية في كرة الهدف الثاني.

ورغم أن محمد صلاح لديه أرقام أفضل في مباريات أخرى في تاريخه بالدوري الإنجليزي الممتاز، فإنه نجح في مواجهة مانشستر سيتي المذكورة في فتح دفاعات بطل إنجلترا مرتين، الأولى بتمريرة في مساحة واسعة مستغلاً سرعته، والثانية من خلال المراوغة والقطع نحو المرمى وتسجيل هدف.

يذكر أن محمد صلاح سجل 23 هدفاً في الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي وصنع 13 ليتقاسم جائزة هداف المسابقة مع هيونج سون مين لاعب توتنهام هوتسبير ويفوز منفرداً بجائزة أفضل ممرر حاسم.