إنجاز تاريخي لـ"بنزيما" في الدوري الإسباني

تمكن الفرنسي كريم بنزيما، من تحقيق إنجاز عمره ربع قرن تقريبا، بعدما قاد ريال مدريد للفوز على مضيفه أتلتيك بيلباو، أمس الأربعاء، في المرحلة الـ21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وسجل بنزيما هدفين مبكرين في الدقيقتين 4 و7، ليساهم في فوز النادي الملكي على الفريق الباسكي، بنتيجة 2-1.

وذكرت شبكة “أوبتا” للإحصاءات الرياضية، أن بنزيما أصبح أول لاعب يسجل للريال هدفين في أول سبع دقائق في مباراة بالدوري الإسباني، منذ سبتمبر 1994، حين أحرز المهاجم التشيلي إيفان زامورانو، ثنائية للملكي في أول 4 دقائق خلال مواجهة إشبيلية في معقل الأندلسيين “رامون سانشيز بيزخوان”.

7'- @realmadriden have scored two goals in the first seven minutes in a #LaLiga game (both scored by Karim Benzema 🇫🇷) for the first time since September 1994 when Iván Zamorano 🇨🇱 netted a brace in the first four minutes at Sánchez-Pizjuán vs Sevilla. Quick#AthleticRealMadrid pic.twitter.com/tr4TY9DDJU

— OptaJose (@OptaJose) December 22, 2021