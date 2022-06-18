إنجاز جدبد.. محمد صلاح صمن التشكيلة الأغلى في 2022

رغم خسارة محمد صلاح نجم ليفربول نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، بواصل الفرعون المصري صناعة الحدث، حتى بعد مرور أكثر من 3 أسابيع على نهاية الموسم الكروي 2021-2022.

صحيفة “ميرور” البريطانية نشرت تقريرا تضمن التشكيل الخاص بأكثر لاعبي العالم من حيث القيمة السوقية وذلك عن موسم 2021-2022.

ومنح محمد صلاح مكانًا في التشكيلة الأكثر قيمة مالية في العالم بين بقية اللاعبين من مختلف الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث تواجد فيها بمبلغ 81 مليون جنيه إسترليني.

وبشكل عام، اقترب إجمالي القيمة السوقية للاعبين المتواجدين في هذه التشكيلة من المليار جنيه إسترليني، حيث بلغ 884 مليون إسترليني، طبقا لحسابات صحيفة “ميرور”.

وجاء الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان في صدارة اللاعبين الأكثر قيمة مالية في هذه التشكيلة بـ144 مليون جنيه إسترليني، يليه النرويجي إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي الجديد بـ135 مليون جنيه إسترليني.

ويعد البلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد هو أقل اللاعبين من حيث القيمة السوقية في هذه التشكيلة بواقع 53 مليون جنيه إسترليني.

تشكيلة أغلى اللاعبين في العالم لموسم 2021-2022

حراسة المرمى: تيبو كورتوا (ريال مدريد) 54 مليون جنيه إسترليني

خط الدفاع: الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد (ليفربول) 72 مليون جنيه إسترليني، البرتغالي روبين دياز (مانشستر سيتي) 67 مليون جنيه إسترليني، الهولندي ماتيس دي ليخت (يوفنتوس) 63 مليون جنيه إسترليني والكندي ألفونسو ديفيز (بايرن ميونيخ) 63 مليون جنيه إسترليني.

خط الوسط الدفاعي: الإنجليزي ديكلان رايس (وست هام) 72 مليون جنيه إسترليني

خط الوسط الهجومي: محمد صلاح (ليفربول) 81 مليون جنيه إسترليني، الإنجليزي فيل فودين (مانشستر سيتي) 81 مليون جنيه إسترليني والبرازيلي فينيسيوس جونيور (ريال مدريد) 90 مليون جنيه إسترليني.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند (مانشستر سيتي) 135 مليون جنيه إسترليني وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان) 144 مليون جنيه إسترليني.