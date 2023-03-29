إنجاز جديد لميسي

تخطّى الأرجنتيني ليونيل ميسي حاجز 100 هدف مع منتخب بلاده بطل العالم بإحرازه 3 أهداف في الفوز العريض بسباعية نظيفة على كوراساو في مباراة ودية لكرة القدم فجر اليوم الأربعاء.

ووصل هداف منتخب “راقصي التانغو” عبر العصور إلى الهدف رقم مئة عندما افتتح التسجيل بعد 20 دقيقة.

وعزز نيكولاس غونزاليز النتيجة لمصلحة الأرجنتين، قبل أن يضيف ميسي هدفه الثاني بتسديدة رائعة في الدقيقة 33. وبعد ذلك بدقيقتين صنع ميسي الهدف الرابع لزميله إنزو فرنانديز. وأكمل ليو البالغ 35 عاما الثلاثية قبل ثماني دقائق من الاستراحة ليصل إلى 102 هدف. وهز البديل أنخيل دي ماريا الشباك من ركلة جزاء في الدقيقة 78، ثم اختتم غونزالو مونتيل سلسلة الأهداف في الدقيقة 87.

ويعد ميسي هو الهداف التاريخي للأرجنتين بمسافة شاسعة عن أقرب ملاحقيه، كما انفرد أيضا بلقب الهداف التاريخي لمنتخبات أمريكا الجنوبية متجاوزا سجل بيليه الذي صمد لعدة سنوات.