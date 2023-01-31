إنجاز لـ"أفاتار 2" في تاريخ السينما... إليكم التفاصيل

بقيت صدارة شباك التذاكر في الصالات الأميركية الشمالية من نصيب “أفاتار: ذي واي أوف ووتر” إذ وصل إجمالي إيراداته في نهاية الأسبوع إلى 15 مليون دولار، وفق تقديرات شركة “إكزبيتر ريليشنز” المتخصصة، وبات بذلك الرابع في ترتيب الأفلام الأعلى دخلاً في العالم في تاريخ السينما.

وأوضحت الشركة عبر “تويتر” أن فيلم جيمس كامرون “يحتل المركز الأول منذ سبعة أسابيع، وهو إنجاز لم يسبقه إليه أي فيلم منذ فيلم أفاتار”الأول للمخرج نفسه عام 2009”.

وساهمت الإيرادات القوية في بقية أنحاء العالم، ومنها 237 مليون دولار في الصين، في دفع الفيلم إلى المرتبة الرابعة في ترتيب الأفلام ذات المداخيل الأعلى على مستوى العالم، إذ بلغ إجمالي ما حققه 2,117 مليار.

وبالتالي، أصبح لجيمس كامرون ثلاثة من الأفلام الأربعة الأعلى دخلاً في تاريخ السينما، هي “أفاتار” و”تايتانيك” و”ذي واي أوف ووتر”.

وتخترق هذه الثلاثية فيلم “أفنجرز: إند غايم” من إنتاج “ديزني” و”مارفل”، إذ يحتل المركز الثاني.