إنجلترا تواجه البرازيل في كأس الأبطال للسيدات

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا)، الأربعاء، عن مواجهة منتخب إنجلترا للسيدات الفائز ببطولة أوروبا لنظيره البرازيلي الفائز بكأس كوبا أمريكا في النسخة الافتتاحية لبطولة كأس الأبطال للسيدات، على استاد ويمبلي في لندن يوم 6 أبريل نيسان المقبل.

وفازت إنجلترا على ألمانيا في نهائي بطولة أوروبا في يوليو تموز لتحقق أول ألقابها الكبرى. وجاء الانتصار في ليلة تاريخية لإنجلترا في استاد ويمبلي حيث حضر 87192 مشجعا في رقم قياسي من الجماهير في بطولة تابعة للاتحاد الأوروبي (اليويفا) سواء للرجال أو للسيدات.

أما البرازيل ففازت بلقبها القاري الثامن ضمن تسع محاولات بعد الفوز على كولومبيا.

وقال اليويفا في بيان “تنظيم المباراة يأتي في إطار شراكة طويلة الأمد بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الجنوبية، والتي تأتي على خلفية البطولات الناجحة للغاية لكلا الاتحادين في يوليو من هذا العام”.

وفازت الأرجنتين بأول نسخة لكأس الأبطال للرجال، بعدما ألهم ليونيل ميسي المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية للفوز 3-صفر على إيطاليا حامل لقب بطولة أوروبا في لندن في يوليو الماضي.