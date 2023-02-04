إنزاجي يجرد سكرينيار من شارة قيادة إنتر قبل مواجهة ميلان

قال سيموني إنزاجي مدرب إنتر ميلان، السبت، إنه مدافعه ميلان سكرينيار لم يعد قائدا للفريق، إذ يعتزم الدولي السلوفاكي الرحيل عن صفوف الفريق المنافس بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مجانا في نهاية الموسم.

وربطت تقارير سكرينيار، الذي شارك في نحو 250 مباراة منذ انضمامه إلى إنتر في 2017، بالانتقال إلى باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الشتوية الأخيرة لكن تعذر على الفريقين التوصل لاتفاق قبل نهاية الفترة يوم الثلاثاء الماضي.

وتردد أن إنتر رفض عروضا تجاوزت 50 مليون يورو (53.97 مليون دولار) العام الماضي، لكنه لن يستفيد ماديا من رحيل اللاعب البالغ عمره 27 عاما بنهاية الموسم.

وأبلغ إنزاجي الصحفيين عشية مواجهة غريمه المحلي ميلان “لا أقيم خياراته، وإنما كرجل وكلاعب. إنه رجل رائع، ويتدرب بجدية كبيرة يوميا. ربما سيبدأ المباراة (أمام ميلان).

“بالنسبة لشارة القيادة، لدينا نظام وترتيب بهذا الشأن. بسبب ما حدث، لن يظل سكرينيار قائدا للفريق، لكن النادي ناقش المسألة مع اللاعب بهدوء. القائد هو سمير هاندانوفيتش وبعده هناك آخرون مثل مارسيلو بروزوفيتش ولاوتارو مارتينيز”.

ويحتل إنتر المركز الثاني في ترتيب الدوري بفارق 13 نقطة عن نابولي المتصدر، بينما يحتل ميلان المركز الخامس بفارق نقطتين فقط خلف غريمه المحلي.

ولم يفز ميلان في آخر أربع مباريات بالدوري وخسر 3-صفر أمام إنتر في كأس السوبر الإيطالية، لكن إنزاجي لا يتعامل باستهانة مع مواجهة حامل لقب الدوري.

وقال “حسنا، بالطبع مباريات القمة مهمة في حد ذاتها. خلال عام ونصف، خضنا الكثير من هذه المباريات، ستة لقاءات. سمحت لنا مباريات الكأس بالفوز بلقبين مهمين، بينما كانت مباريات الدوري مخيبة للآمال”.

وفاز ميلان على غريمه المحلي في آخر مباراتين بالدوري ويسعى لتحقيق فوزه الثالث على التوالي للمرة الأولى منذ أن حقق أربعة انتصارات متتالية في الدوري على إنتر بين عامي 2002 و2004.

وبعد فوز ميلان 3-2 على ضيفه إنتر في الدور الأول من الدوري هذا الموسم في سبتمبر أيلول الماضي، فإنه قد يفوز في المباراة الثانية بين الفريقين، وذلك للمرة الأولى منذ موسم 2010-2011.

وقال إنزاجي “مباريات القمة لها مكانة خاصة. ميلان ليس في أفضل حالاته، لكننا نتحدث عن حامل اللقب الذي بلغ دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا بعد وقت طويل.

“ميلان يملك الجودة واحترمه كثيرا، نعلم أنه سيتألق أمامنا. نحتاج لبذل الكثير من الجهد مع العزم إلى جانب الكثير من التركيز في المباراة”.