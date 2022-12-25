"إنسحبت بصمت".. ما "سرّ اختفاء" عبلة كامل؟

منذ أن قدمت الجزء الخامس من مسلسل “سلسال الدم” الذي كان بمثابة الظهور الأخير لها، تغيب الفنانة المصرية عبلة كامل عن الساحة الفنيّة، لتقضي حوالي أربع سنوات بعيدًا عن الجمهور.

فقد قررت عبلة كامل أن تنسحب في صمت، ولم ترد أو تعلّق على إشاعات اعتزالها أو أسباب غيابها، كما حافظت على عادتها الدائمة في مقاطعة وسائل الإعلام.

لكنّ نقيب الممثلين أشرف زكي حاول تفسير الصورة وتوضيحها، حينما أطل مؤخرًا في برنامج تلفزيوني ليتحدث عن بعض القضايا الهامة، وكان من بينها سؤال حول الفنانة عبلة كامل وأسباب غيابها.

زكي أكد أن قرار ابتعادها عن الفن هو قرارها الشخصي، مشيرًا إلى كونهم حاولوا التواصل معها والضغط عليها، ولكنها كانت ترد دائمًا قائلة “إن شاء الله.. اللي فيه الخير يقدمه ربنا”.

كما أنهم حاولوا تكريمها في مهرجان الدراما، ولكنّها ردت عليهم بكونها غير مؤهلة في الوقت الحالي، وطلبت أن يكون التكريم في دورات أخرى مقبلة، وهو ما احترموه في النهاية.

ليكشف بعدها عن معرفته أنً هناك صديقة مقربة لعبلة كامل من خارج الوسط الفني توفيت، وهو ما أدخلها في حالة حزن شديدة بسبب ما حدث.

كذلك شدد أشرف زكي على أنّه صديق مقرّب للغاية من عبلة كامل، وأنهما يتواصلان كثيرًا ويتحدثان لأوقات طويلة، ولكن في النهاية قرار الابتعاد عن الفن هو قرار خاص بها.