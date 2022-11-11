إنضمام المهاجم ماني لتشكيلة منتخب السنغال في كأس العالم 2022

انضم المهاجم ساديو ماني لتشكيلة منتخب السنغال التي ستخوض نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر هذا العام، رغم مخاوف تتعلق بلياقته البدنية بعد تعرضه لإصابة خلال اللعب لفريقه بايرن ميونيخ في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وأصيب ماني (30 عاما) الذي لعب دورا محوريا في فوز منتخب بلاده بكأس الأمم الافريقية وتأهله لنهائيات كأس العالم في الساق اليمنى خلال فوز النادي البافاري في الدوري المحلي 6-1 على فيردر بريمن ومن ثم سيغيب عن مواجهة فريقه المقبلة مع شالكه مطلع الأسبوع المقبل.

لكن المدرب أليو سيسي ضم نجم الفريق المميز للتشكيلة المكونة من 26 لاعبا والتي أعلن عنها في مؤتمر صحفي الجمعة.