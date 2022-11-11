الجمعة 17 ربيع الثاني 1444 ﻫ - 11 نوفمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إنضمام المهاجم ماني لتشكيلة منتخب السنغال في كأس العالم 2022

منذ 15 دقيقة
ساديو مانيه

ساديو مانيه

A A A
طباعة المقال

انضم المهاجم ساديو ماني لتشكيلة منتخب السنغال التي ستخوض نهائيات كأس العالم 2022 لكرة القدم في قطر هذا العام، رغم مخاوف تتعلق بلياقته البدنية بعد تعرضه لإصابة خلال اللعب لفريقه بايرن ميونيخ في وقت سابق من الأسبوع الحالي.

وأصيب ماني (30 عاما) الذي لعب دورا محوريا في فوز منتخب بلاده بكأس الأمم الافريقية وتأهله لنهائيات كأس العالم في الساق اليمنى خلال فوز النادي البافاري في الدوري المحلي 6-1 على فيردر بريمن ومن ثم سيغيب عن مواجهة فريقه المقبلة مع شالكه مطلع الأسبوع المقبل.

لكن المدرب أليو سيسي ضم نجم الفريق المميز للتشكيلة المكونة من 26 لاعبا والتي أعلن عنها في مؤتمر صحفي الجمعة.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من منوعات

كأس العالم في قطر
سابقة تاريخية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم... ما هي؟
الراحلة الملكة إليزابيث الثانية
إليكم التمثال الأوّل للملكة إليزابيت الثانية بعد وفاتها
إيلون ماسك
ماسك يضرب من جديد: خداع الناس غير مقبول!

مواضيع قد تهمك

مواضيع قد تهمك

الأكثر قراءة

دخل بريطانيا بطريقة غير شرعية.. والدان يستعرضان قصرًا بنياه من أموال ابنهما
رئيس مجلس ادارة شركة طيران الشرق الاوسط محمد الحوت
الحوت يكشف تفاصيل إصابة طائرة برصاصة طائشة أثناء هبوطها في بيروت
فيراري "شوماخر" تُباع بمبلغ خيالي في مزاد في سويسرا