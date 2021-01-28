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إنقاذ شبلَي جاكوار من مهرّبين.. هكذا فشلت عملية بيعهما

28 - يناير - 2021
أحد شبلي جاكوار

أحد شبلي جاكوار

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أسهمت إثارة موضوع عبر شبكات التواصل الاجتماعي في إنقاذ اثنين من صغار الجاكوار من مهرّبين كانوا يعتزمون بيعهما إلى شارٍ أجنبي بنيكاراجوا.

وأسَر الصيادون الحيوانين، وهما أنثى وذكر في شهرهما الثالث، في منطقة تقع على ساحل الكاريبي.

وقال مدير حديقة الحيوانات إدواردو ساكاسا الذي شارك في عملية الإنقاذ: “الصيادون قتلوا أولاً والدة الشبلين للتمكن من الإمساك بهما”.

وكان من المقرر أن يبيع الصيادون الحيوانين البريين لمشترٍ، على أن ينقلا بعد ذلك إلى هندوراس، لكن إثارة الموضوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر صورة للنمرين الصغيرين في قفص، أدى إلى إفشال عملية البيع.

شبلَي جاكوار

شبلَي جاكوار

فبعد الكشف عنها، اتصلت حديقة الحيوانات بالمهرّبين الذين وافقوا على حضور ساكاسا لاصطحاب الشبلين، وبعد رحلة شاقة بالطائرة والسيارة والقارب، وصل مدير حديقة الحيوانات إلى القرية التي كان الشبلان فيها.

وأشار ساكاسا إلى أن الجاكوار والتابير من أكثر الحيوانات المهددة بالانقراض في نيكاراجوا.

ويمكن أن يعيش الجاكوار حتى 25 عاماً في الأسر، بينما لم يعد يعيش في البرية أكثر من 10 سنوات بسبب تدمير الغابات والصيد الجائر.

 

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