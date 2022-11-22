إنقاذ مريض توقف قلبة مرتين خلال 40 دقيقة في السعودية

توقف قلب مريض مرتين خلال 40 دقيقة في عملية دقيقة حيث نجح فريق طبي متخصص في أمراض القلب والقسطرة القلبية بمجمع الملك عبدالله الطبي في مدينة جدة، في إنعاش حياة المريض بعد توقف قلبة مرتين خلال 40 دقيقة.

وكشفت وكالة الأنباء السعودية، أن المجمع الطبي في مدينة جدة استقبل الحالة بعد التنسيق مع أحد المستشفيات العامة بالمنطقة كحالة إنقاذ حياة بعد أن بينت نتائج الفحوصات الطبية وجود احتشاء في الجدار الأمامي لعضلة القلب، ما تسبب في توقف قلب المريض مرتين.

وأشارت إلى أن الفرق الطبية المشرفة على الحالة قررت إخضاع المريض للتنفس الصناعي وتركيب أجهزة طبية داعمة للقلب للحفاظ على حياة المريض لاستقرار الوظائف الحيوية له، ثم نقله إلى معمل القسطرة القلبية لإجراء عملية قسطرة تداخلية علاجية عاجلة، لوضع دعامه في الشريان الأمامي النازل مع وضع بالون داعم لضغط الدم.

وأوضحت، أنه تم نقل المريض بعد العملية إلى جناح العناية القلبية تحت الملاحظة الطبية حتى تماثل للشفاء تدريجياً، وبعد استقرار الحاله الصحية في اليوم التالي تم فصل الأجهزة الداعمة للقلب وكذلك جهاز التنفس الصناعي، وإعطائه إذن الخروج الطبيعي له بعد ثلاثة أيام من إجراء العملية.