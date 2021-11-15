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إنكلترا وسويسرا تنضمان لقافلة المتأهلين لمونديال 2022

منذ 5 ساعات
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انضم منتخبا إنكلترا وسويسرا لقافلة المتأهلين لتصفيات كأس العالم في مونديال قطر 2022.

واكتسح منتخب إنكلترا مضيفه سان مارينو المتواضع (10-صفر) الإثنين، ضمن الجولة العاشرة من المجموعة التاسعة للتصفيات الأوروبية، ليضمن بالتالي بطاقة التأهل المباشر إلى نهائيات مونديال قطر 2022.

وسجل مهاجم توتنهام هاري كاين رباعية، ليرفع منتخب “الأسود الثلاثة” رصيده في صدارة المجموعة إلى 26 نقطة، متقدماً بفارق ست نقاط عن بولندا التي خسرت على أرضها أمام المجر 1-2، وستخوض الملحق.

وستُضطر إيطاليا الى خوض الملحق مجدداً من أجل محاولة التأهل الى مونديال 2022، وذلك لاكتفائها بالتعادل السلبي مع مضيفتها إيرلندا الشمالية، ما فتح الباب أمام سويسرا لنيل بطاقة المجموعة الثالثة للتصفيات الأوروبية بفوزها على ضيفتها بلغاريا 4-صفر.

ودخلت إيطاليا وسويسرا الجولة الثامنة الأخيرة وهما على المسافة ذاتها مع 15 نقطة لكل منهما، مع أفضلية هدفين لصالح “أتزوري” المتوج بكأس أوروبا الصيف المنصرم، ما جعل كل منهما يبحث عن الفوز لحسم بطاقة المجموعة.

وحققت سويسرا المطلوب منها بثلاثية في لوسيرن، فيما عجزت جارتها إيطاليا عن فك شيفرة الدفاع في بلفاست، ما سيضطرها لخوض الملحق مجدداً، على أمل ألا يتكرر سيناريو مونديال 2018 حين أقصيت على يد السويد وغابت عن النهائيات لأول مرة منذ 1958.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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