إيجا شيانتيك تتأهل للدور قبل النهائي في سان دييجو للتنس

صعدت البولندية إيجا شيانتيك المصنفة الأولى عالميا إلى الدور قبل النهائي في بطولة سان دييجو المفتوحة للتنس بعد فوزها على الأمريكية كوكو جوف 6-صفر و6-3 الليلة الماضية لتقترب خطوة من الفوز بثامن لقب خلال العام الحالي.

وقدمت شيانتيك أداء متميزا وكان تفوقها واضحا طوال المباراة وحسمت الفوز على جوف (18 عاما) المصنفة الثامنة عالميا في 65 دقيقة لتصعد لقبل النهائي للمرة 11 هذا العام.

وقالت شيانتيك التي حصدت لقبن كبيرين هذا العام “أنا سعيدة لتمكني من الحفاظ على تركيزي..

“إحساسي أفضل. في كل يوم أحصل على خبرة جديدة على هذه الملاعب. أحوالي أفضل والليلة سيتحسن الوضع بالنسبة لي وسيقل تأثير فارق التوقيت”.

في الدور قبل النهائي ستلتقي شيانتيك مع المصنفة الرابعة الأمريكية جيسيكا بيجولا التي هزمت أمريكية أخرى هي ماديسون كيز 6-4 و7-5 في دور الثمانية الليلة الماضية.

وستلتقي الأمريكية دانييل كولينز مع الإسبانية باولا بادوسا المصنفة الثانية في دور الثمانية وستتأهل الفائزة منهما لمواجهة الكرواتية دونا فيكيتش في مباراة قبل النهائي الأخرى.