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إيدرسون: احتمال كبير لتولي أنشيلوتي تدريب البرازيل

منذ 14 ثانية
كارلو أنشيلوتي

كارلو أنشيلوتي

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قال الحارس إيدرسون إن حالة عدم اليقين بشأن مدرب منتخب البرازيل لكرة القدم المقبل تربك الفريق مضيفا أنه وباقي زملائه ناقشوا “الاحتمال الكبير” لتولي كارلو أنشيلوتي المسؤولية.

وترك تيتي المنصب بعد خروج البرازيل من دور الثمانية لكأس العالم في قطر.

وأصدر الاتحاد البرازيلي بيانا في فبراير\شباط نفى فيه تقريرا عن توصله إلى اتفاق شفهي مع أنشيلوتي الذي يرتبط بعقد مع ريال مدريد حتى 2024.

وقال إيدرسون للصحفيين قبل مباراة البرازيل أمام المغرب في 25 مارس “هناك احتمال كبير أن يتولى أنشيلوتي المسؤولية”.

وأضاف حارس مانشستر سيتي أنه تحدث إلى بعض اللاعبين البرازيليين الذين لعبوا تحت قيادة أنشيلوتي في ريال مدريد ومن بينهم كاسيميرو وفينيسيوس جونيور وإيدر ميليتاو.

وقال “أبلغوني بأنه مدرب استثنائي يعشقه الجميع. يملك مسيرة ناجحة للغاية. سيرته الذاتية تتحدث عن نفسها. سنرى في المستقبل القريب ما إذا كان سيصبح مدربا لمنتخب البرازيل.

“أتمنى الوصول لاتفاق بشأن المدرب في أسرع وقت. ننتظر على أحر من الجمر الوصول إلى اتفاق لأن هناك الكثير من التكهنات. هل سيتولى مدرب برازيلي أو أجنبي المسؤولية؟ نعيش أيضا في مرحلة من القلق والترقب”.

    المصدر :
  • رويترز

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