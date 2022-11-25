إيران تستغل النقص العددي لمنتخب ويلز وتبقي على آمالها في كأس العالم

سجلت إيران هدفين بعد الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدل الضائع لتنتزع فوزا مذهلا 2-صفر على ويلز، مما بعث روحا جديدة في حملتها بكأس العالم لكرة القدم وترك ويلز في حالة ترقب قبل مباراة حاسمة أمام إنجلترا.

وبعد طرد حارس ويلز وين هينيسي في الدقيقة 87، جاءت نهاية المباراة رائعة لإيران، حيث قاد روزبه جشمي الفريق للتقدم قبل أن يضيف رامين رضا ييان هدفا آخر في الدقيقة 11 من الوقت المحتسب بدل الضائع.

ولم يكن بالإمكان، التي كانت ستواجه الخروج من البطولة إذا خسرت، التعرف على إيران عند مقارنتها بالتشكيلة التي خسرت أمام إنجلترا 6-2 في المباراة الافتتاحية، وبدت الاحق بالفوز حتى لو جاء متأخرا.

وتصدى اطار المرمى مرتين لمحاولات من فريق المدرب كارلوس كيروش في الشوط الثاني من اللقاء الذي أقيم على استاد أحمد بن علي واستفاد أكثر من اللعب بزيادة عددية بعد طرد هينيسي عقب التحام مروع بالرأس على مهدي طارمي.

ورفع الفوز رصيد إيران إلى ثلاث نقاط في المجموعة الثانية، بفارق نقطتين عن ويلز، التي تعادلت 1-1 مع الولايات المتحدة في المباراة الافتتاحية، فيما تواجه إنجلترا منتخب أمريكا في وقت لاحق، الجمعة.

وستصل المجموعة إلى ذروتها يوم الثلاثاء المقبل، عندما تواجه ويلز منافسها التاريخي إنجلترا وتلعب إيران أمام الولايات المتحدة.

وبعد شوط أول مغلق لم يشهد الكثير من الفرص، عادت المباراة للحياة بعد الاستراحة.

وبدأ الشوط الثاني بإهدار فرصة ثلاثية حيث ارتدت تسديدة سردار آزمون إلى علي قلي زادة، الذي ارتدت تسديدته من القائم لتعود إلى أزمون الذي كان في الانتظار، ليلعبها برأسه بين يدي الحارس هينيسي.

وتقدم هينيسي لإنقاذ ويلز مرة أخرى في الدقيقة 70، حيث ابعد تسديدة سعيد عزت الله المنخفضة من مسافة بعيدة بأطراف أصابعه قبل أن يطرد لتبدأ نهاية محمومة للقاء.

وانطلق هينيسي من منطقة الجزاء لكن طارمي استطاع اقتناص الكرة منه ليتبعه الحارس ويضربه بركبته في وجهه.

وأشهر الحكم في البداية البطاقة الصفراء، ولكن سرعان ما تبع ذلك بالتوجه إلى شاشة حكم الفيديو المساعد ليشهر البطاقة الحمراء في النهاية.

وجاء الهدفان بعد ذلك في وقت متأخر على غير المعتاد حيث أطلق جشمي تسديدة قوية في شباك ويلز، قبل أن يرسل رضا ييان الكرة برفق من فوق الحارس البديل ليقضي على آمال فريق المدرب روب بيدج.