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إيطاليا تقدم عرضا لاستضافة بطولة أوروبا 2032

منذ ساعتين
آخر تحديث: 13 - أبريل - 2023 12:38 صباحًا
كأس أوروبا

كأس أوروبا

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قال الاتحاد الإيطالي لكرة القدم (الأربعاء 12-4-2023) إنه قدم عرضا رسميا للاتحاد الأوروبي (اليويفا) لاستضافة بطولة أوروبا 2032.

وأضاف الاتحاد الإيطالي أن البطولة ستقام في مدن ميلانو وتورينو وفيرونا وجنوة وبولونيا وفلورنسا وروما ونابولي وباري وكالياري إذا تمت الموافقة على العرض.

وقال جابرييلي جرافينا رئيس الاتحاد الإيطالي “لقد تخيلنا إيطاليا وكرة القدم الأوروبية في غضون عشر سنوات. الإرث الإيجابي لهذا الحدث من شأنه أن يضاعف الفرص غير العادية للأمة بأكملها”.

وكانت إيطاليا تعتزم في البداية التقدم بعرض لاستضافة بطولة أوروبا 2028 أو كأس العالم 2030 لكن الاتحاد الإيطالي قال العام الماضي إن استضافة بطولة أوروبا 2032 ستمنحه مساحة زمنية أكبر لتحديث البنية التحتية للملاعب.

كما قدمت تركيا اليوم الأربعاء عرضا لاستضافة بطولة أوروبا 2028 أو 2032 في سادس محاولاتها على التوالي لتنظيم البطولة.

وقدمت بريطانيا وأيرلندا عرضا مشتركا لتنظيم بطولة 2028.

وقال اليويفا إنه “سيقيم كل العروض” في الأشهر المقبلة حيث ستصوت اللجنة التنفيذية في الاتحاد الأوروبي لاختيار الدولة المنظمة للبطولتين في أكتوبر تشرين الأول المقبل.

    المصدر :
  • رويترز

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