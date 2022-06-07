الأربعاء 9 ذو القعدة 1443 ﻫ - 8 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيطاليا تنتزع فوزاً صعباً على المجر في دوري الأمم الأوروبية

منذ 4 ساعات
المنتخب الإيطالي

المنتخب الإيطالي

A A A
طباعة المقال

منح هدفان في الشوط الأول عبر نيكولو باريلا ولورينتسو بليجريني الفوز لإيطاليا 2-1 على ضيفتها المجر في دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

واختار المدرب روبرتو مانشيني مرة اخرى تشكيلة من عناصر الخبرة، لكن ذلك لم يكن مهما نظرا لسيطرة أصحاب الأرض من البداية على المباراة التي أقيمت في تشيزينا واستحقت إيطاليا التقدم بعد مرور نصف ساعة من البداية عبر لاعب وسط إنترميلان باريلا.

وسجل بليجريني قائد روما مرة اخرى بعد هدفه يوم السبت الماضي في مرمى ألمانيا في المباراة الافتتاحية لدوري الأمم، عندما هز الشباك قبل الاستراحة.

ومنح هدف عكسي من جيانلوكا مانشيني الأمل للمجر لمواصلة مفاجآتها بعد فوزها الأخير على إنجلترا، والخروج بنقطة من مباراة تشيزينا لكن إيطاليا صمدت لترفع رصيدها إلى أربع نقاط من أول مباراتين بالمجموعة الثالثة في المستوى الأول.

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    سفينة "اينرجين" في كاريش
    إسرائيل تحذر لبنان: أي ضرر سيلحق بمنصات الغاز الخاصة بها سينظر إليه على أنه إعلان حرب
    الدولار
    دولار السوق السوداء يفتتح الأسبوع “على الواطي”
    ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي
    ما حقيقة انفصال ياسمين عبد العزيز وزوجها ؟