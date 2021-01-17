الأثنين 24 محرم 1444 ﻫ - 22 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيطالية تستعيد دبلة زواجها بعد أن فقدتها بالبحر قبل 30 عاما

17 - يناير - 2021
دبلة زواج - تعبيرية

دبلة زواج - تعبيرية

A A A
طباعة المقال

في حادثة غريبة أقرب للقصص الخيالية ، أعاد غواص دبلة الزواج إلى امرأة إيطالية، فقدتها قبل 30 عاماً على شاطئ البحر.

إنها قصة ذات نهاية سعيدة، كان بطلاها إنيانزيا أرو وماسيمو بينى في عام 1991، حين كانا شابين متزوجين حديثاً من مقاطعة كالياري بجزيرة سردينيا في عطلة على الشاطئ.

وهي المناسبة التي انتهت بحادث أحزنهما كثيراً، حيث فقدت الزوجة الشابة آنذاك دبلة زواجها في ماء البحر أثناء تواجدها على البحر في شاطئ جوفينتيدو.

ولكن لحسن حظهما، أعيدت دبلة الزواج لصاحبتها بعد 30 عاماً من الواقعة، بعد عثور لوكا لوبينا عليها، أثناء الصيد بالرمح في تلك المنطقة، فوجد الدبلة بشكل مفاجئ وغريب.

واعتقاداً منه أن شخصاً ما ربما لا يزال يبحث عن الدبلة وبالطبع تمثل له أو لها قيمة عاطفية كبيرة، قرر الغواص تسليمها إلى قوات شرطة منطقة بالو، وفقاً لموقع “notizie” الإيطالي.

ولم يتمكن ضباط الشرطة من الوصول لصاحبة الدبلة على الفور، ولكن بفضل وسائل التواصل الاجتماعي نجحوا في العثور على صاحبتها إنيانزيا أرو، التي لم تصدق عينيها عند استلامها.

    المزيد من منوعات

    الممثلة المصرية منى شلبي
    منى شلبي تستعد للسفر الى لبنان.. اليكم السبب
    شاكيرا وبيكيه
    بالصور.. قبلة بيكيه مع صديقته الجديدة تثير غضب شاكيرا
    الممثل اللبناني ​محمد عقيل والممثلة السورية منى واصف
    محمد عقيل: بعد "الشايب" بالهيبة أشارك بمسلسل مع بسام كوسا

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    مرفأ بيروت
    تحذير هام لجميع القاطنين في مدينة بيروت!
    اضراب
    اضراب تحذيري جديد يبدأ غدا.. اليكم تفاصيله
    عناصر من مليشيا حزب الله
    استنفار إسرائيلي.. هل يفعلها حزب الله قبيل التوقيع على اتفاقية الحدود البحرية؟