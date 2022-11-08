إيفانكا ترامب تقيم "حمام عروس" لشقيقتها تيفاني

أقامت إيفانكا، ابنة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، حفل “برايدل شاور” (حمام عروس) لأختها غير الشقيقة تيفاني، التي ستتزوج من رجل الأعمال اللبناني، مايكل بولس، خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري.

وشاركت إيفانكا عبر صفحتها في تويتر، صورة لها مع العروس تيفاني، وأخت زوجها “لارا”.

واعتمدت تيفاتي، 29 عامًا، فستانًا أبيض من قماش الدانيل، بينما اختارت إيفانكا، 41 عامًا، فستانًا مطبعًا بالزخرفات الزرقاء.

وكتبت إيفانكا أسفل الصورة: “بالعودة إلى فلوريدا، احتفلت بأختي الجميلة واللطيفة والرائعة تيفاني ترامب لقرب موعد حفل زفافها”.

وكان بولس قد تقدم لخطبة تيفاني في يناير 2021، بحديقة الورود في مقر الرئاسة الأمريكية “البيت الأبيض”، حيث قدم لها خاتمًا ماسيًا يزن 13 قيراطًا، وتبلغ قيمته 1.2 مليون دولار.

وقال مصدر من البيت الأبيض، لموقع “بيج سيكس”، المختص بأخبار المشاهير، عندما تمت الخطوبة، إن “العائلة سعيدة جدًا”.

ووفق مصدر آخر، سيقيم العروسان تيفاني ومايكل، حفل زفاف فخمًا بمنتجع “مار أيه لاغو” بولاية فلوريدا، في 12 نوفمبر المقبل.

ومن المتوقع أن يحضر الحفل، الذي يشرف على تنظيمه دونالد ترامب وزوجته السابقة مارلا آن ميبلز (والدة تيفاني)، أكثر من 500 ضيف.

يذكر أن مايكل بولس، 25 عامًا، الذي يصغر تيفاني بنحو 4 أعوام، قد نشأ في مدينة لاغوس بنيجيريا، حيث تمتلك عائلته مجموعة من الشركات، التي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات.

والتقى بولس بتيفاني عام 2018، في جزيرة ميكونوس اليونانية، حيث كانت تقضي إجازتها، وكان وقتها يدرس إدارة المشاريع في جامعة سيتي بالعاصمة البريطانية لندن.

ويعيش الثنائي الآن في مدينة ميامي الأمريكية، على بعد 90 دقيقة بالسيارة من عقار “بالم بيتش” المملوك لوالدها دونالد ترامب.