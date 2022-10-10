إيقاف العداء البريطاني أوجاه لمدة 22 شهرا بسبب المنشطات

أعلنت وحدة النزاهة التابعة للاتحاد الدولي لألعاب القوى، الاثنين، أنه تقرر إيقاف العداء البريطاني تشيجيندو أوجاه لمدة 22 شهرا بسبب مخالفة لوائح المنشطات في أولمبياد طوكيو العام الماضي.

وعوقب أوجاه في البداية بالإيقاف المؤقت بسبب وجود مادتين محظورتين، وفقا للوائح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، في العينتين الأولى والثانية له بعد سباق التتابع أربعة في 100 متر للرجال حيث جاءت بريطانيا في المركز الثاني خلف إيطاليا.

وقالت الوحدة، التي تشرف على قضايا النزاهة في ألعاب القوى الدولية بما في ذلك قضايا المنشطات، إن إيقاف أوجاه بدأ في السادس من أغسطس آب 2021 وسيظل مستمرا حتى الخامس من يونيو حزيران 2023.

وعوقب أوجاه (28 عاما) بتجريده مع زملائه في الفريق البريطاني جارنيل هيوز وريتشارد كيلتي وناثانيل ميتشل-بليك من ميدالياتهم الفضية في فبراير شباط بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية. ونالت كندا الميدالية الفضية بينما ذهبت البرونزية إلى الصين.

وكان أوجاه قد قال سابقا إنه “لم يتناول المنشطات عن علم مسبق أو عن قصد” لكن زميله كيلتي قال في فبراير شباط إن الاتحاد البريطاني لألعاب القوى والوكالة البريطانية لمكافحة المنشطات “شددا على توضيح” لوائح المنشطات وطالبا الرياضيين بعدم استخدام مكملات غذائية غير مصدق عليها.