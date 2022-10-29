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إيقاف المهاجم البولندي شيرتوك أربع سنوات... والسبب؟‏

منذ ساعة واحدة
نادي ناجويا جرامبوس

نادي ناجويا جرامبوس

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أعلن نادي ناجويا جرامبوس المنافس في الدوري الياباني لكرة القدم أن الاتحاد الآسيوي للعبة الشعبية أوقف مهاجمه البولندي الدولي ‏ياكوب شيرتوك لمدة أربعة أعوام بسبب مخالفته لوائح المنشطات‎.‎

وكان شيرتوك أوقف بصفة مبدئية في كانون الأول الماضي بعد ثبوت وجود مادة محظورة رياضيا في عينته الأولى عقب خسارة ‏ناجويا في دور الثمانية بدوري أبطال آسيا في مواجهة بوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي‎.‎

وقال النادي الياباني في بيان عبر موقعه الرسمي على الانترنت يوم الجمعة إن فحص العينة الثانية للاعب البولندي أثبت وجود المادة ‏المحظورة أيضا ومن ثم عاقبه الاتحاد الآسيوي للعبة بالإيقاف لمدة أربعة أعوام تبدأ من التاسع من ديسمبر كانون الأول 2021‏‎.‎

وقال ناجويا إن هناك محادثات مع محامي اللاعب البولندي تتعلق بعقده مع النادي‎.‎

ولم يرد الاتحاد الآسيوي للعبة على الفور على طلب من رويترز للتعليق‎.‎

وخاض شيرتوك ست مباريات دولية مع منتخب بولندا وانضم إلى ناجويا في 2021 وأحرز له 12 هدفا في 21 مباراة في جميع ‏المنافسات قبل إيقافه‎.‎

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