إيقاف توخيل مدرب تشيلسي مباراة واحدة بعد اشتباك مع كونتي

عوقب توماس توخيل مدرب تشيلسي بالإيقاف لمباراة واحدة من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بعد اشتباكه مع أنطونيو كونتي مدرب توتنهام هوتسبير في نهاية مباراة متوترة بينهما في ستامفورد بريدج.

وتصافح المدربان بالأيدي عقب التعادل 2-2 لكن انفلتت الأعصاب واشتبكا قبل أن يفرقهما اللاعبون وأعضاء طاقمي الفريقين.

وطرد الحكم أنطوني تيلور المدربين بعد الشجار.

وقال الاتحاد الإنجليزي إن توخيل تعرض للإيقاف المؤقت وستنشر في وقت لاحق أسباب القرار من لجنة مستقلة.

كما سيدفع المدرب الألماني غرامة بقيمة 35 ألف جنيه استرليني (41400 دولار) بينما عوقب كونتي بتغريمه 15 ألف جنيه استرليني بعد أن أقر المدربان بارتكاب تصرف غير لائق.