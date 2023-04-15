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إيقاف لاعب 30 مباراة... إليكم التفاصيل

منذ 15 دقيقة
مايلز بريدجز

مايلز بريدجز

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تم إيقاف لاعب تشارلوت هورنتس السابق مايلز بريدجز لمدة 30 مباراة من قبل رابطة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، بعد حادثة عنف منزلي عام 2022 تتعلق بوالدة أطفاله.

وقالت الرابطة في بيان إن بريدجز، الذي يعتبر لاعباً حراً لن يغيب سوى 10 مباريات، إذا وقع في نهاية المطاف مع نادٍ جديد.

غاب اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً عن موسم 2022-2023 بأكمله بعد الحادثة، وهو العامل الذي دفع الرابطة إلى اعتبار أنه نفذ بالفعل إيقافاً لـ20 مباراة.

ولم يطعن بريدجز في قضية جناية عنف منزلي في تشرين الثاني (نوفمبر) من العام الماضي بعد الحادثة التي وقعت في لوس أنجلس.

وأصدرت رابطة الدوري قرارها بعد إجراء تحقيق خاص بها تضمن التحدث إلى عدة شهود. كما سعت أيضاً إلى إجراء مشاورات مع خبراء في العنف المنزلي.

قالت في بيان إن “الإيقاف لمدة 30 مباراة يستند إلى كل الحقائق والظروف الخاصة بهذه القضية ويأخذ في الاعتبار السلوك ونتيجته، وكذلك نتيجة القضية الجنائية، من بين عوامل أخرى”.

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