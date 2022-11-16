إيقاف ليفاندوفسكي ثلاث مباريات بعد طرده أمام أوساسونا

عاقب الاتحاد الإسباني لكرة القدم مهاجم برشلونة روبرت ليفاندوفسكي بالإيقاف ثلاث مباريات بعد طرده في الفوز 2-1 على أوساسونا الأسبوع الماضي.

وعوقب المدافع جيرار بيكي، الذي كان يجلس على مقاعد البدلاء، بالإيقاف أربع مباريات بعد أن نال بطاقة حمراء بين الشوطين بسبب الاحتجاج وإهانة الحكم في آخر مباراة لعبها في مسيرته.

وحصل ليفاندوفسكي على إنذار بسبب مخالفة ضد ناتشو فيدال في الدقيقة 11، وبعد 20 دقيقة أخرى تلقى البطاقة الصفراء الثانية بعد أن وجه ضربة بمرفقه على ما يبدو لوجه ديفيد جارسيا.

ووفقا للاتحاد الإسباني تم إيقاف ليفاندوفسكي ثلاث مباريات بسبب إشارة تجاه الحكم بعد أن حصل على البطاقة الحمراء اعتبرها الاتحاد “مهينة للحكم”.

وكانت هذه ثاني بطاقة حمراء فقط ينالها ليفاندوفسكي طوال مسيرته، بعد مرور حوالي 10 سنوات على طرده في الدوري الألماني في مباراة بين بروسيا دورتموند وهامبورج في شباط 2013.

وسيغيب المهاجم البولندي عن مباريات إسبانيول وأتليتيكو مدريد وخيتافي عندما تعود عجلة الدوري الإسباني للدوران بعد كأس العالم.