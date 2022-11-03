إيقاف مغنية لبنانية عن الغناء في مصر

قرّرت نقابة الموسيقيين في مصر إيقاف المغنية اللبنانية “كارولينا كرم”، عن الغناء في مصر، ما أثار حالة من التساؤلات والجدل بين الجمهور.

وبعد التواصل مع “منصور هندي”، رئيس لجنة العمل بالنقابة، كشف عن أسباب إيقافها خلال تصريحات خاصة عبر “النهار”، وقال إن كرم قامت بالغناء خلال الأيام الماضية من دون ترخيص.

وأضاف: “لقد غنّت في افتتاح أحد الأفرع خلال الساعات الماضية بمنطقة الشيخ زايد، ولذلك أصدرنا بنقابة الموسيقيين قرارات بإيقافها عن الغناء في مصر”.

وتابع: “قرار النقابة بإيقافها عن الغناء لم يكن نهائياً كما أشيع عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولكن لحين تسوية أوضاعها مع النقابة”.

في السياق، أشار هندي إلى أنه: “لم نتمكن من إبلاغها بالقرار، فلا نعرف كيفية التواصل معها، وإذا أرادت ذلك عند معرفتها به، نرحب بها، كما أؤكد أننا لسنا ضدها نهائياً”.