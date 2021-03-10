إيلون ماسك يربح 25 مليار دولار في ساعات

في ساعات معدودة، قفزت ثروة الملياردير الأمريكي إيلون ماسك بقيمة 25 مليار دولار، بعد أداء مذهل لسهم شركة تسلا التي يترأسها.

وليلة أمس الثلاثاء، قفز سهم شركة تسلا المتخصصة في صناعة السيارات الكهربائية بنسبة 20%.

وبهذا الارتفاع، يكون الرئيس التنفيذي لشركة “تسلا” قد حقق رقماً قياسياً جديداً في زيادة ثروته، وفقا لبلومبرج.

وقفزت ثروة الملياردير ماسك إلى 174 مليار دولار.

وأيضا، هذه هي أكبر زيادة لسهم تسلا منذ أكثر من عام.

وأدَّت هذه المكاسب إلى تقليص الفارق بين ماسك “الثاني عالمياً”، وجيف بيزوس، أغنى شخص في العالم، وفقاً لمؤشر ” بلومبرج ” للمليارديرات.

سهم تسلا

ووضع ارتفاع سهم تسلا نهاية لعمليات بيعية استمرت لخمسة أيام متتالية.

ومع ذلك، لا تزال تسلا منخفضة بنحو 25٪ من أعلى مستوى لها على الإطلاق خلال اليوم البالغ 900 دولار للسهم الواحد في 25 يناير.

وساعدت بيانات المبيعات التي نشرتها جمعية سيارات الركاب الصينية في رفع سعر سهم Tesla.

وذكرت CPCA أمس الثلاثاء أن مبيعات التجزئة لسيارات الركاب في فبراير/ شباط 2021 في الصين تضاعفت أكثر من أربعة أضعاف لتصل إلى حوالي 1.2 مليون سيارة مقارنة بأرقام فبراير/ شباط 2020.

وباعت شركة السيارات الكهربائية موديل 3s وطراز Ys المصنوع في مصنع سياراتها في شنغهاي في الصين، وفقًا لبيانات CPCA.

وجاءت هذه المبيعات القوية على الرغم من عطلة رأس السنة الصينية الجديدة من 11 فبراير/ شباط إلى 17 فبراير/ شباط التي أوقفت العمل.