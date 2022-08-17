الأربعاء 19 محرم 1444 ﻫ - 17 أغسطس 2022 |
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إيلون ماسك يفجر مفاجأة جديدة.. سأشتري هذا النادي الإنجليزي!

منذ 40 دقيقة
إيلون ماسك

إيلون ماسك (روتيرز)

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قال إيلون ماسك الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إنه سيشتري مانشستر يونايتد المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وكتب ماسك في حسابه في تويتر “سأشتري مانشستر يونايتد”.

ويملك ماسك تاريخا من التغريدات غير ذات صلة، ولم يتضح بعد مدى جديته لإتمام الصفقة.

ويعد يونايتد واحدا من أبرز الأندية في العالم، ونال لقب الدوري الإنجليزي 20 مرة بالإضافة إلى كأس أوروبا/دوري أبطال أوروبا ثلاث مرات.

ولم يتسن لرويترز الحصول على تعليق من يونايتد الذي تملكه عائلة جليزر الأمريكية.

وتبلغ القيمة السوقية للنادي الإنجليزي 2.08 مليار جنيه استرليني.

وشهدت الأعوام الأخيرة احتجاجات من جماهير يونايتد على عائلة جليزر، التي اشترت النادي في 2005 مقابل 790 مليون جنيه استرليني 955.51 مليون دولار)، بسبب تراجعه في الدوري.

واكتسبت الاحتجاجات على العائلة الزخم في العام الماضي بعد قرار يونايتد بالمشاركة في مشروع دوري السوبر الأوروبي الذي انهار بعد أيام من إعلانه.

وكانت بعض الجماهير طالبت ماسك بشراء يونايتد بدلا من تويتر.

ويحاول ماسك التراجع عن صفقة شراء تويتر مقابل 44 مليار دولار، وهو الأمر الذي دفع الشركة لمقاضاته.

    المصدر :
  • رويترز

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