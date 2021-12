إيلون موسك يحصد لقب شخصية العام 2021 بمجلة “التايم”

حصل إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة “سبيس إكس” و”تسلا”، على لقب شخصية العام لسنة2021 من قبل مجلة “التايم” يوم الاثنين.

وقالت المجلة إنه وقع اختياره لعمله في الفضاء وكذلك على السيارات الكهربائية، وكذلك خططه لنقل البشرية إلى المريخ واهتمامه بالعملات المشفرة.

وكتبت المجلة في إعلانها: “من أجل إيجاد حلول لأزمة وجودية، لتجسيد الاحتمالات والمخاطر في عصر عمالقة التكنولوجيا، لقيادة التحولات الأكثر جرأة وتعطيلا في المجتمع، فإن إيلون موسك” هو شخصية التايم لعام 2021″.

