إيلون موسك يحصد لقب شخصية العام 2021 بمجلة “التايم”

حصل إيلون موسك، الرئيس التنفيذي لشركة “سبيس إكس” و”تسلا”، على لقب شخصية العام لسنة2021 من قبل مجلة “التايم” يوم الاثنين.

وقالت المجلة إنه وقع اختياره لعمله في الفضاء وكذلك على السيارات الكهربائية، وكذلك خططه لنقل البشرية إلى المريخ واهتمامه بالعملات المشفرة.

وكتبت المجلة في إعلانها: “من أجل إيجاد حلول لأزمة وجودية، لتجسيد الاحتمالات والمخاطر في عصر عمالقة التكنولوجيا، لقيادة التحولات الأكثر جرأة وتعطيلا في المجتمع، فإن إيلون موسك” هو شخصية التايم لعام 2021″.

وأطلقت صحيفة “التايم” هذه “الجائزة” منذ عام 1927، وتضم قائمة أحدث الحائزين لقب شخصية العام ضمن تصنيف المجلة غريتا ثونبرغ وجو بايدن وكمالا هاريس.

وشددت المجلة في كثير من الأحيان على أن الجائزة لا تعد بالضرورة تأييدا لمتلقيها، ولكن اعترافا بتأثيره، على الرغم من أن إعلان موسك شخصية العام كانت مصحوبة بملف تعريف متألق على موقع المجلة على الويب.

وركز الملف التعريفي على أن الملياردير الأمريكي “يُلزم الحكومات والصناعة بقوة طموحه”. وأشار المقال إلى أنه منذ بضع سنوات غالبا ما كان يتعرض للسخرية، لكنه حقق نجاحا هاما ضمن شركة الصواريخ الخاصة به “سبيس إكس”، كما أن حسابه على “تويتر” يساعد في تحديد ثروات سوق الأسهم.

ومع ذلك، فقد أشار المقال إلى انتقادات موسك، في كل من حياته الشخصية وأعماله. وتحدث المقال عن”مزاعم التحرش الجنسي وسوء ظروف العمل”، بالإضافة إلى أن “الزملاء وصفوه بأنه تافه وقاس وفاضح”.