إيلينا ريباكينا تسعى لصدارة التصنيف بعد الفوز بلقب إنديان ويلز

قالت إيلينا ريباكينا بطلة ويمبلدون إنها تستهدف تصدر التصنيف العالمي للاعبات التنس المحترفات بعد الفوز على أرينا سبالينكا والتتويج في إنديان ويلز أمس الأحد بلقبها الأول هذا الموسم.

وخسرت ريباكينا، التي وُلدت في موسكو لكنها تمثل قازاخستان الآن، 2000 نقطة في تصنيف العام الماضي بعد حرمان ويمبلدون من النقاط بسبب حظر مشاركة لاعبي روسيا وروسيا البيضاء بسبب غزو أوكرانيا.

وتقدمت ريباكينا إلى المركز السابع عالميا، وهو الأفضل في مسيرتها، بعد الفوز على سبالينكا المصنفة الثانية 7-6 و6-4، خلافا لما حدث في نهائي أستراليا المفتوحة في يناير كانون الثاني‭ ‬الماضي.

وأكدت اللاعبة البالغة من العمر 23 عاما أنها عازمة على المضي قدما وقالت “أعتقد أن الهدف الأهم بالطبع هو صدارة الترتيب. لا يزال الطريق طويلا، ويمكنني القول إن هذا هو الهدف النهائي”.

وتابعت “أنا في المركز السابع حاليا، لكنكم تعلمون أن الترتيب يتغير سريعا، لذا أحتاج دائما إلى التركيز على بطولتي التالية. أحاول ألا أفكر كثيرا في الترتيب”.

وجاء فوز ريباكينا على سبالينكا بعد انتصار مثير للإعجاب على إيجا شيانتيك، لتصبح المرة الأولى التي تفوز فيها لاعبة على المصنفتين الأولى والثانية في مباراتي قبل النهائي والنهائي في بطولة واحدة، منذ جاربين موجوروزا في سينسناتي قبل ست سنوات.

وتابعت ريباكينا بعدما حصدت لقبها الرابع في مسيرتها “لا أفكر في ذلك، لكن الإحصاءات جيدة. لا أعرف ما الذي يتعين قوله. حينما أخوض مباراة مع أي لاعبة، أحاول ألا أفكر في الترتيب”.

وواصلت ريباكينا “أريد بذل قصارى جهدي فحسب. حسنا، أسعى للفوز في نهاية المطاف”.