الأحد 17 جمادى الأولى 1444 ﻫ - 11 ديسمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

إيموجي "أضحكني" يقتل عراقياً

منذ 13 دقيقة
إيموجي- تعبيرية

إيموجي- تعبيرية

A A A
طباعة المقال

شهدت محافظة بابل العراقية جريمة مروّعة راح ضحيتها شخص وأصيب آخران بسبب “إيموجي” على فيسبوك.

ونقلت صحف محلية عن مصدر أمني عراقي قوله إن “عائلة تسكن مدينة الكفل جنوبي بابل، تعرضت إلى هجوم مسلح من أقربائها، بسبب وضع أحد أفراد العائلة إيموجي (الوجه الضاحك) بدلاً من (الحزين) على صورة شخص متوفٍ، وهو من أقربائهم أيضاً”.

وأشار إلى أن “ذوي المتوفي نشروا صورته في مناسبة مرور عام على وفاته، وبعد وقت وضع أحد أفراد عائلة الضحايا، وهو صغير في العمر، وأمي لا يقرأ ولا يكتب، إيموجي (أضحكني) على الصورة، ما تسبب بغضب عائلة المتوفي”.

وفي هجوم مباغت ومن دون سابق إنذار، فتح أفراد من عائلة المتوفي النار، مساء الأربعاء، على منزل الضحايا، ما تسبب في مقتل رب الأسرة وإصابة أخيه وابن أخيه.

ونفت أسرة الضحايا وجود أي خلافات سابقة، مشيرين إلى أن القتيل كان قبل أيام في منزل المتورطين بالجريمة بمناسبة مرور عام على وفاة أحد كبار عائلتهم.

    المزيد من منوعات

    أشرف حكيمي
    كأس العالم قطر ٢٢
    الأندية الأكثر تمثيلا للمنتخبات في نصف نهائي كأس العالم
    لاعبو نادي ليفربول
    النصر السعودي يتحرك لضم نجم ليفربول
    أمريكية تتخرج من الجامعة بعمر 91 عاما

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    زينة ترحيني
    وفاة ملكة جمال سابقة في ظروف غامضة
    فرناندو سانتوس مدرب البرتغال وكريستيانو رونالدو
    كأس العالم قطر ٢٢
    أول تصريح لمدرب البرتغال.. غير نادم على ما فعلته مع رونالدو!
    النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو
    كأس العالم قطر ٢٢
    بالصور.. كريستيانو رونالدو ينهار باكياً بعد خسارة البرتغال أمام المغرب