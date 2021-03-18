برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

إيميه صياح تشوق متابعيها لمشاركتها بمسلسل “الهيبة”

منذ 54 دقيقة
إيميه صياح

إيميه صياح

A A A
طباعة المقال

بعدما تم الكشف عن الشخصية التي ستمثل دور البطولة في مسلسل الهيبة في شهر رمضان المبارك، شوقت الممثلة والإعلامية اللبنانية ​إيميه صياح​ متابعيها لمشاركتها كبطلة في الجزء الخامس من مسلسل “​الهيبة​”، وكتبت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلةً: “من بعد الغيبة.. الهيبة”، ما أثار حماس متابعيها الذين عبروا عن فرحهم الكبير بعودتها بعمل جديد.

وكانت شركة “​صباح اخوان​” قد أعلنت مؤخراً اختيار بطلة للجزء الخامس من العمل وهي الممثلة اللبنانية إيميه صياح خليفة لزميلاتها نادين نسيب نجيم، نيكول سابا، سيرين عبد النور وديمة قندلفت.

    المزيد من منوعات

    نيوزلندا تحذر من تسونامي
    بالفيديو: العثور على شرطي حيا بعد 17 عاما من إعلان وفاته في تسونامي
    كوبي براينت
    أرملة كوبي براينت تعلن مقاضاتها لبعض ضباط شرطة لوس أنجلوس لهذا السبب
    هيفاء وهبي
    بالصورة – هيفاء وهبي تخطف الأنظار بأحدث إطلالة لها

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    آلام الكتف قد تكون مؤشر لمرض خطير
    احذر.. آلام الكتف الأيمن تنذر بمرض خطير وقاتل
    طعام
    لن تصدقوا … شرب المياه بهذه الطريقة مع الطعام ينقص الوزن!
    مرض النكاف
    مرض النكاف.. الأعراض والعلاج