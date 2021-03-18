إيميه صياح تشوق متابعيها لمشاركتها بمسلسل “الهيبة”

بعدما تم الكشف عن الشخصية التي ستمثل دور البطولة في مسلسل الهيبة في شهر رمضان المبارك، شوقت الممثلة والإعلامية اللبنانية إيميه صياح متابعيها لمشاركتها كبطلة في الجزء الخامس من مسلسل “الهيبة”، وكتبت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلةً: “من بعد الغيبة.. الهيبة”، ما أثار حماس متابعيها الذين عبروا عن فرحهم الكبير بعودتها بعمل جديد.
وكانت شركة “صباح اخوان” قد أعلنت مؤخراً اختيار بطلة للجزء الخامس من العمل وهي الممثلة اللبنانية إيميه صياح خليفة لزميلاتها نادين نسيب نجيم، نيكول سابا، سيرين عبد النور وديمة قندلفت.