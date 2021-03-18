إيميه صياح تشوق متابعيها لمشاركتها بمسلسل “الهيبة”

بعدما تم الكشف عن الشخصية التي ستمثل دور البطولة في مسلسل الهيبة في شهر رمضان المبارك، شوقت الممثلة والإعلامية اللبنانية ​إيميه صياح​ متابعيها لمشاركتها كبطلة في الجزء الخامس من مسلسل “​الهيبة​”، وكتبت في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي قائلةً: “من بعد الغيبة.. الهيبة”، ما أثار حماس متابعيها الذين عبروا عن فرحهم الكبير بعودتها بعمل جديد.

وكانت شركة “​صباح اخوان​” قد أعلنت مؤخراً اختيار بطلة للجزء الخامس من العمل وهي الممثلة اللبنانية إيميه صياح خليفة لزميلاتها نادين نسيب نجيم، نيكول سابا، سيرين عبد النور وديمة قندلفت.