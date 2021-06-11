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إيمي سمير غانم تكشف عن صحة والدتها دلال عبدالعزيز

منذ 36 دقيقة
سمير غانم ودلال عبد العزيز

الراحل سمير غانم ودلال عبد العزيز

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أكدت الفنانة إيمي سمير غانم أن والدتها لا تزال في حالة صحية حرجة، مطالبة جمهورها الدعاء لها بالشفاء وتجاوز أزمتها الصحية.

وقالت إيمي سمير غانم في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز: ”ماما لسه تعبانة أوي، ادعوا لها ربنا يشفيها وتخرج لينا بالسلامة“.

وأشارت إيمي إلى أن والدتها لا تعرف حتى الآن بخبر وفاة زوجها الفنان سمير غانم، وذلك خوفا من أن تتدهور صحتها نحو الأسوأ، عند سماع الخبر.

ودخلت الفنانة دلال عبدالعزيز وزوجها الفنان الراحل سمير غانم، المستشفى جراء تداعيات إصابتهما بفيروس ”كورونا“، منذ نحو 40 يوما، ليتم الإعلان عن وفاة الفنان سمير غانم في 20 مايو/أيار الماضي، بينما لا تزال زوجته الفنانة دلال في العناية المركزة.

يذكر أن الفنانة إيمي حرصت على زيارة قبر والدها سمير غانم، وذلك في ثالث جمعة بعد وفاته، حيث نشرت صورا لها من أمام قبره، عبر خاصية ”ستوري“ على صفحتها في ”إنستغرام“، وعلقت قائلة: ”الله يرحمك ويغفر لك يا رب“.

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