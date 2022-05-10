ابرزها القوس والجوزاء.. اليكم الأبراج الأقل وفاءً

الوفاء من أفضل الصفات التي يمكن ان يتسم بها شريك حياتك، ولكن هناك بعض الأبراج التي تصنف كأقل الابراج وفاءً بين الجميع، بحسب خبراء الابراج:

برج القوس

مواليد برج القوس من أكثر الأبراج التى تعشق التجدد، فهي من الابراج الملولة لذلك يمكن أن تخون شريك حياتها بسبب الملل.

برج الجوزاء

مواليد الجوزاء من الأبراج التي تعشق التجديد والانطلاق، فهي يمكن أن تخون شريك حياتها كنوع من التجديد.

برج الحمل

مواليد الحمل من الأبراج المترددة والتي تعشق الحب، لذلك يمكن ان يدخل في أكثر من علاقة عاطفية في ذات الوقت.

يذكر أن الأبراج الفلكية هي تقسيمات دائرة البروج أو مسار الشمس باثني عشر قسم سماوي، وما يُميّزها عن الكوكبات أنها تقسيمات وضعت لتحديد خريطة للسماء مع جميع أجرامها، وهي تجمعات لنجوم مرئية بالعين المجردة، و الأبراج هي تقسیمات للدّائرة التي تمر فيها الشمس والقمر والكواكب الثمانية، وعدد الأبراج علی دائرة البروج 12 برجاً.

ويتم تقسيمهم لـ4 مجموعات، وهم الأبراج النارية “برج الحمل، برج الأسد، برج القوس”.

الابراج المائية “برج السرطان، وبرج الحوت، وبرج العقرب”، والأبراج الهوائية “برج الجوزاء، برج الدلو، برج الميزان”.

والأبراج الترابية “برج العذراء، برج الثور، برج الجدي”.