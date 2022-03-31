ابطال الدعوى المقامة من ابنة رشوان توفيق ضده

رفضت محكمة جنوب القاهرة، اليوم الأربعاء، الدعوى المقامة من آية رشوان توفيق ابنة الفنان المصري رشوان توفيق، التي طالبت فيها ببطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه لابنته الثانية هبة رشوان توفيق، وذلك من خلال التوكيل العام الصادر منها دون علمها وإلزامها بالمصروفات.

في التفاصيل، للمرة الثالثة أقامت ابنة الفنان رشوان توفيق دعوى ضد والدها تطالب فيها ببطلان عقد بيع فيلا يمتلكها والدها في مدينة السادس من أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه لشقيقتها هبة رشوان توفيق.

هذا وكانت آية رشوان توفيق أقامت دعوتين أخريين ضد والدها، تضمنت الأولى بإلغاء توكيلين صادرين منها له وقضت المحكمة برفضها وإلزامها دفع مبلغ 893 ألف جنيه مصري، أما الثانية فطالبت ببطلان عقد قسمة “شاليهات” مورثة عن والدتها في مدينة رأس سدر، بمحافظة جنوب سيناء، والتي تم رفضها.

وكان الفنان رشوان توفيق قد علق على الحكم السابق مع الإعلامي المصري عمرو أديب معرباً عن ثقته منذ البداية في القضاء المصري. كما وجه الشكر إلى كل من سانده في تلك الأزمة منذ البداية، وبعدها طلب من ابنته الإعلامية هبة رشوان أن تتولى الحديث، في ظل ما يعانيه من مشكلة بالسمع.

ومن جهتها كانت قد أكدت ابنته أن والدها منذ بداية الأزمة وهو يحاول التواصل مع ابنته، ولكنهم لم يستطيعوا التوصل إليها، ولا ترد على اتصالاتهم الهاتفية، وهو ما جعل شقيقتها تعلق قائلة “أحنا من أول الموضوع وأحنا بنقول يا آية ارجعي لحضن أبوكي”.

وتابعت هبة أن حضن والدها مفتوح لابنته دائما ولن يقف في وجهها، ولكن الأزمة تكمن في الوصول إليها في الوقت الحالي، خاصة وأنها لا تجيب عليهم.