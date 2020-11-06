ابنة أصالة تقدم هدية لياسمين صبري فهل تعتذر لها بالنيابة عن والدتها؟

أثار مقطع النجمة أصالة نصري في مهرجان الجونة السينمائي لدى سؤالها عن تخوفها من فيروس كورونا، جدلا واسعا لا سيما أنها كررت الإجابة التي فتحت “أبواب جهنم” على النجمة ياسمين صبري التي استخفت بكورونا بقولها “البقاء للأقوى”.

وفاجأت شام الذهبي، ابنة الفنانة السورية أصالة نصري، الفنانة المصرية، ياسمين صبري، بهدية أرسلتها لها.

وتضمنت هدية ابنة أصالة نصري صورة كبيرة لياسمين صبري من حفل افتتاح الدورة الرابعة لمهرجان الجونة السينمائي، ومرفق معها باقة من الورود ورسالة رومانسية كتبت فيها الذهبي: “إلى الجميلة ياسمين، يأتي دائما بريقك من الداخل لأنك جميلة من الداخل والخارج، وتمتلكين عقلا نظيفا وقلبا صافيا وروحاً قيمة.. أحبك إلى مالا نهاية نجمتي اللامعة”.

وحازت الهدية على إعجاب ياسمين صبري، ما جعلها تشاركها مع معجبيها عبر خاصية “الستوريز” على حسابها الرسمي على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي.

وتأتي هدية ابنة أصالة نصري بعد أن سخرت والدتها من تصريحات ياسمين صبري في مهرجان الجونة السينمائي بشأن مقاومة فيروس “كورونا” المستجد.

وفي رد منها على سؤال من برنامج “إم بي سي ترندنغ” المذاع على فضائية “إم بي سي 4” بشأن درجة تخوفها من فيروس “كورونا” المستجد، قالت أصالة نصري: “أنا لا أخاف أبدا من كورونا، أنا عموما لست خوافة، أنا إنسانة كان عندي أشياء أكبر من كورونا، أنا لا أخاف غير من ربي، أنا لا أترعب وما بعرف أترعب”.

ثم تابعت أصالة على طريقة رد ياسمين صبري في المهرجان: “كورونا بالنسبة لي مرحلة وبتعدي، واللي ياخدها ياخدها والبقاء للأقوى”.

وكانت ياسمين صبري أكدت في تصريحات لبرنامج “إم بي سي ترندنغ” على هامش حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الرابع، أنها تستكمل حياتها بصورة طبيعية دون الذعر من إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد.

وقالت في تحد للفيروس: “لا أكون مهووسة بالخوف وهذا عادي، أنا أستمر في حياتي عادي جدا، بالنسبة للفيروس، قد أكون أصبت به وراح لأنه بديهي أكيد هييجي للعالم كله، وما يأخده يأخده ومن يكمل يكمل، والبقاء للأقوى”.