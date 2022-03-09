ابنة اصاله نصري تنشر صور قديمة برفقة والدتها

بمناسبة يوم المرأة العالمي نشرت شام الذهبي، نجلة الفنانة السورية أصالة نصري، صورتين قديمتين نادرتين ظهرت فيهما خلال طفولتها برفقة والدتها.

ووجّهت معايدة لوالدتها التي لطالما كانت مثالاً لها، فكتبت في تعليقها على الصور: “كل عام وانت ست راسي ودنيتي كلها يا اجمل امرأة بحياتي”.

شام تبلغ من العمر 29 عاماً لديها الأخوة والأخوات خالد الذهبي من أبيها، ومن امها أدم وعلي العريان أبناء المخرج طارق العريان، وهي من الشخصيات الجميلة والأنيقة والتي تميزت بأسلوبها الواقعي في كل تصرفاتها، أبيها هو أيمن الذهبي، عاشت مع والديها وشقيقها خالد في جو مليء بالمحبة والتعاطف والوداد حتى العام 2005 عندما تم إعلان الطلاق من والدتها وانفصالهم، وقد قررت العيش مع والدتهتا وشقيقها خالد بعيداً عن والدها، وتعتبر شام الأبنة الأكبر لأصالة

وخصّت الذهبي متابعيها، في الساعات الأخيرة، بهاتين اللقطتين اللتين لم تُنشَران من قبل في مناسبة يوم المرأة العالمي.