ابنة السيدة فيروز ريما الرحباني تدحض الشائعات… “كلنا بألف خير الحمدالله”

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نفت ابنة السيدة فيروز، ريما الرحباني، الخبر المتداول عن وفاة والدتها.

وكتبت منشوراً عبر “فايسبوك” وضعت النقاط على الحروف وقالت، “عندي عطل بالإنترنت من خمسة أيام، والحمدالله ما عندي “واتساب”، والله لا يوفقو اللي بعدو فاضي رغم كل شي صاير بهالدني يطلّع إشاعة متل وجّو، كلنا بألف خير الحمدالله”.

وتداول مستخدمون لوسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما عبر الواتساب، منشوراً يزعم أن السيدة فيروز “توفيت قبل قليل في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت”.

وتأكدت “النهار” من مصدر قريب من السيدة فيروز أنها بخير، وان لا صحة إطلاقاً لخبر وفاتها.

كذلك، نفى غسان الرحباني المنشور المتداول عن صحة السيدة فيروز، وقال لـ”النهار”، “فيروز بخير، واعتدنا كل سنة ان نسمع مثل هذه الشائعات”.