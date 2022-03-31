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ابنة الـ7 سنوات تدخل “غينيس”.. إليكم مهارتها في الغناء

منذ 36 دقيقة
أصغر مغنية أوبرا

أصغر مغنية أوبرا

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أعلنت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عن إطلاق لقب “أصغر مغنية أوبرا في العالم” على فتاة صغيرة بعد أدائها المحترف في سن السابعة.

وفي التّفاصيل، فقالت المنظمة العالمية إن فيكتوري برينكر حصدت الرقم القياسي بعمر الـ7 سنوات و314 يومًا بعد المشاركة في ثمانية عروض احترافية في بيتسبرغ عام 2019.

وقد صنعت برينكر، التي تبلغ اليوم 10 سنوات، التاريخ أيضاً في 6 تمّوز 2021 عندما أصبحت أوّل مشتركة في “America’s Got Talent” تحصل على الباز الذهبي من الحكّام الأربعة.

وقالت برينكر لموسوعة غينيس إنها أصبحت مهتمة بالأوبرا منذ عيد ميلادها السادس، عندما عرّفتها والدتها على هذا النوع من الفنّ.

ولبّت برينكر الدعوة إلى برنامج غينيس Lo Show Dei Record الإيطالي حيث تفاجأت بشهادة نيلها الرّقم القياسي رسميّاً يوم الأحد.

 

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