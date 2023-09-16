ابنة رانيا يوسف تهاجم والدها: مش عايزين منه أي حاجة

تحدثت نانسي ابنة الفنانة رانيا يوسف عن والدها المنتج محمد مختار، وعن اختيارها ووالدتها للملابس، قائلة إنها لا تهتم بآراء الجمهور.

وأضافت نانسي خلال تصريحات تلفزيونية: مش بتضايق خالص وشكلي حلو والفستان اللي لبسته من مامي شكله حلو على الريد كاربت ومش ببص للانتقادات.

وأردفت: هي أطيب إنسانة في حياتي مش بقول كده عشان هي مامتي لكن عشان هي صاحبتي وأختي وكل حاجة في حياتي، وبقالي معاها 20 سنة في الحياة كل يوم.

وتابعت: أنا مش عايزة من محمد مختار حاجة، مش عايزين منه أي حاجة، حتى لو فيلم أو مهرجان أو أي حاجة، أنا كنانسي مش عايزة منه أي حاجة.

وعن إمكانية خوضها مجال التمثيل، أضافت نانسي: لو الورق حلو وأنا عاجبني الموضوع هشارك، ولكن أنا مشروع مصممة أزياء أكتر.

وعبّرت رانيا يوسف عن رأيها في اختيارات ابنتها للملابس: محدش له عندها حاجة تعمل اللي عايزاه، اللي مش عاجبه ميحبناش وميتابعناش، الدنيا بسيطة مفيهاش عُقد، هي تلبس اللي عايزاه وتعمل اللي عايزاه، وبناتي هما اللي بيظبطولي الاستايل.